Tierra mala - GuitarraVallenata Acompañante - Chiches Vallenatos

A continuación una forma de interpretar con tu guitarra acompañante este tema vallenato de la autoría de José Moya.

Tono: FA Sostenido (Transportada a MI) Afinación: Normal.

📜 La transcripción de punteo en formato PDF se encuentra en la página oficial.





🔗 Listas automáticas:





☑ GuitarraVallenata Puntera

https://www.brighteon.com/watch?playlistId=6b27bee9-a25a-475c-b09d-181e822d0364





☑ Tecnicas para puntear:





☑ GuitarraVallenata Experimental

https://www.brighteon.com/watch?playlistId=42953bac-11a8-41e6-a0fd-d7776879da8d





📨 Contacto: director @ guitarravallenata.org

🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org





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