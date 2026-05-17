BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
136 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
2 views • Today

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ https://rumble.com/v79yldw-no-salvation-without-repentance-and-true-orthodox-faith.html .Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.  ΕΝΑΣ ΚΟΙΛΙΟΔΟΥΛΟΣ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΠΟΥ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝΕΤΑΙ Η ΨΥΧΗ... Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟΝ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΧΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΥΠΟΔΟΥΛΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΒΙΩΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΙΣΤΙΑ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΗΔΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΕΝΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ 
https://rumble.com/v6sm1vd-the-antichrist-global-heretic-union-666-in-hellas.html ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΝΤΑΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ!  ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΝΑ ΧΑΘΕΙ ΜΕ ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ;

 

Κοιλιόδουλος  (ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ [ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΔΕΝ ΓΡΑΦΤΗΚΕ Η ΛΕΞΗ «ΣΟΥ» ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ] ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΩΣΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ)


ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site https://www.freevolition.gr , https://www.ελεύθερηβούληση.gr , https://www.ελευθερηβουληση.gr .

Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition και στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition .

Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://twitter.com/freevolitiongr , https://www.tiktok.com/@freevolition , https://t.me/freevolitiongr1 , https://invite.viber.com/?g2=AQB2aDJk9vCmHVT2ybhFg%2BGXT8NDM/E7RTzChpaxuyTlgKaTqQJfzJUWZ1DBQUxy , https://x.com/freevolitiongr/status/1960056374932693185

Keywords
christsalvationtruthorthodoxyhellas
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Over 5,000 churches declare themselves ICE-free zones as faith leaders challenge Trump enforcement policies

Over 5,000 churches declare themselves ICE-free zones as faith leaders challenge Trump enforcement policies

Jacob Thomas
Netanyahu&#8217;s Office Reveals Israeli PM Secretly Visited UAE During Iran Conflict

Netanyahu’s Office Reveals Israeli PM Secretly Visited UAE During Iran Conflict

Garrison Vance
U.S. and Ukraine Draft Landmark Drone Defense Agreement Amid Escalating UAV War

U.S. and Ukraine Draft Landmark Drone Defense Agreement Amid Escalating UAV War

Garrison Vance
Confirmed: Israel Deployed Iron Dome to UAE During Iran War, Deepening Abraham Accords Defense Nexus

Confirmed: Israel Deployed Iron Dome to UAE During Iran War, Deepening Abraham Accords Defense Nexus

Garrison Vance
Why Trump&#8217;s China Humility Reveals America&#8217;s Weakness: China Holds All the Cards

Why Trump’s China Humility Reveals America’s Weakness: China Holds All the Cards

Mike Adams
Trump lands in Beijing for pivotal Xi summit amid Iran war, Taiwan tensions

Trump lands in Beijing for pivotal Xi summit amid Iran war, Taiwan tensions

Willow Tohi
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy