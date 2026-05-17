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ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ https://rumble.com/v79yldw-no-salvation-without-repentance-and-true-orthodox-faith.html .Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ
ΓΙΑΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.
ΕΝΑΣ ΚΟΙΛΙΟΔΟΥΛΟΣ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΣ
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΠΟΥ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝΕΤΑΙ Η ΨΥΧΗ... Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ
ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟΝ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΧΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΥΠΟΔΟΥΛΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΒΙΩΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΑΠΙΣΤΙΑ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΗΔΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΕΝΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ
https://rumble.com/v6sm1vd-the-antichrist-global-heretic-union-666-in-hellas.html ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΝΤΑΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ! ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΝΑ ΧΑΘΕΙ ΜΕ ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ;
Κοιλιόδουλος (ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ [ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΔΕΝ ΓΡΑΦΤΗΚΕ Η ΛΕΞΗ «ΣΟΥ» ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ] ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΩΣΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ)
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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