© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Louis Fouché - Alex Ferrini & Elfi - Thierry Casasnovas Politique de santé ou de maladie
Follow
0
Download MP3
Share
Report
9 views • December 29, 2020
22 décembre 2020 : https://odysee.com/@WakeUp:d/Louis-Fouch%C3%A9-Alex-Ferrini-Elfi-Thierry-Casasnovas-Politique-de-sant%C3%A9-ou-de-maladie:8
WakeUp : https://odysee.com/@WakeUp:d
Channel Utube "Regenere / Thierry Casasnovas"
520 k abonnés
Louis Fouché, médécin (collectif "Reinfo Covid" - questionner, comprendre, agir) :
▶ https://reinfocovid.fr/
▶ Film « Vivante » en VOD (streaming) :
https://vimeo.com/ondemand/vivante/379086340
▶ Site officiel du film :
www.vivante-lefilm.com
J'ai besoin de vous pour continuer à diffuser gratuitement de l'information, merci pour vos dons !
▶ Me soutenir avec un don sur Patreon : https://www.patreon.com/user?u=13143398
▶ Pour vous abonner à ma newsletter et recevoir un ebook gratuit avec mes 10 conseils phare pour cultiver la santé :
https://regenere.learnybox.com/10-cles-pour-reprendre-sa-sante-en-main/
▶ Facebook RGNR : https://www.facebook.com/thierry.rgnr/
▶ Instagram RGNR : https://www.instagram.com/stories/thierrycasasnovasrgnre/
▶ Site RGNR : https://www.regenere.org
▶ Site Rencontres de la Régénération : http://www.rencontres-regeneration.com/
▶ Instagram RDLR : https://www.instagram.com/rdlr_thierrycasasnovas/
WakeUp : https://odysee.com/@WakeUp:d
Channel Utube "Regenere / Thierry Casasnovas"
520 k abonnés
Louis Fouché, médécin (collectif "Reinfo Covid" - questionner, comprendre, agir) :
▶ https://reinfocovid.fr/
▶ Film « Vivante » en VOD (streaming) :
https://vimeo.com/ondemand/vivante/379086340
▶ Site officiel du film :
www.vivante-lefilm.com
J'ai besoin de vous pour continuer à diffuser gratuitement de l'information, merci pour vos dons !
▶ Me soutenir avec un don sur Patreon : https://www.patreon.com/user?u=13143398
▶ Pour vous abonner à ma newsletter et recevoir un ebook gratuit avec mes 10 conseils phare pour cultiver la santé :
https://regenere.learnybox.com/10-cles-pour-reprendre-sa-sante-en-main/
▶ Facebook RGNR : https://www.facebook.com/thierry.rgnr/
▶ Instagram RGNR : https://www.instagram.com/stories/thierrycasasnovasrgnre/
▶ Site RGNR : https://www.regenere.org
▶ Site Rencontres de la Régénération : http://www.rencontres-regeneration.com/
▶ Instagram RDLR : https://www.instagram.com/rdlr_thierrycasasnovas/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.