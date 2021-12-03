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Lecture : recension du livre d'Eustace Mullins : Meurtre par injection 2/3
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72 views • December 03, 2021
0:00 • Bagatelle pour un M.
0:24• Le superflu
2:01 • L''essentiel➽La contamination de la chaine alimentaire
4:58 • L''essentiel➽Rockfeller et le fluor
8:49 • L''essentiel➽Rockfeller et SIDA
15:20 • L''essentiel➽Rockfeller et les engrais
20:30 • Au-delà du livre➽L’Empire Rockfeller en Am.Sud
24:15 • Au-delà du livre➽Les Dulles et le Guatemala
«LE LIVRE EST UNE ARME » est une chaîne de critique de livres méconnus que nous souhaitons dépoussiérer ou mettre en lumière.
Source de la vidéo :
https://odysee.com/@LeLivreEstUneArme:3/34b-meurtre-par-injection-(sida,-fluor,:a
=================================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
0:24• Le superflu
2:01 • L''essentiel➽La contamination de la chaine alimentaire
4:58 • L''essentiel➽Rockfeller et le fluor
8:49 • L''essentiel➽Rockfeller et SIDA
15:20 • L''essentiel➽Rockfeller et les engrais
20:30 • Au-delà du livre➽L’Empire Rockfeller en Am.Sud
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