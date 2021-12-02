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Kvällens galenskap 211202
Swedish Rebel
Swedish Rebel
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10 views • December 02, 2021
1. Torsdagsnytt - Alla(S) lika Värde. Lite dagens vansinne från Swexit TV
https://www.youtube.com/watch?v=fz-QWjwwGBY
2. I Farmanbars hemkommun Nacka har Vänsterpartiet föreslagit att man eventuellt kunde bygga vindkraft, just där anser dock energiministern att det inte finns rätt förutsättningar för nya vindkraftverk.
https://samnytt.se/nye-energiministern-forordar-vindkraft-men-inte-i-sin-egen-bakgard/
3. Varför är alla så förvånade över att Annika Strandhäll så ogenerat ljugit i teve?Strandhäll följer bara partiboken – socialdemokratins hela affärsidé är att ljuga för folket.
https://katerinamagasin.se/strandhall-foljer-bara-partiboken-socialdemokratins-affarside-ar-att-ljuga-for-folket/
4. Även Dagens Nyheter har nu uppmärksammat partiet Nyans framväxt. En framväxt som inte i egentlig mening är beroende av publicitet i svensk media utan är helt oberoende av svenskspråkiga kanaler. Partiet står på egna ben där Turkiets president och regeringsunderlag Recep Tayyip Erdogan tydligt framträder i bakgrunden.
https://ledarsidorna.se/2021/12/sa-kommer-turkiet-vara-narvarande-i-det-svenska-valet-2022-2/
5. Polismyndigheten meddelar nu i ett pressmeddelande att allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar omfattas av regeringens beslut om vaccinationsbevis. Det betyder att till exempel alla valmöten som hålls inomhus – så som konferenser eller kongresser – och som samlar över 100 personer, måste stänga ute ovaccinerade deltagare.
https://www.nyatider.nu/infor-valaret-polisen-hotar-upplosa-valmoten-dar-ovaccinerade-deltar/
6. CNN:s nyhetsankare Chris Cuomo stängs av från TV-kanalen på obestämd tid. Anledningen är nya uppgifter som visar att ankaret använt sina ”journalistiska resurser” för att försvara sin bror – New Yorks ex-guvernör Andrew Cuomo – från anklagelserna om sextrakasserier som fick honom att avgå tidigare under året.
https://nyheteridag.se/ex-guvernorens-bror-stangs-av-fran-cnn-forsokte-forsvara-sin-bror-fran-sexanklagelser/
7. Att befolkningen skulle tvångsvaccineras beskrevs som en stollig konspirationsteori i myndigheten MSB:s rapport i april. Men nu tycks konspirationen i allra högsta grad existera i verkligheten, rapporterar Folkungen.
https://www.friatider.se/msb-rapport-utmalade-tvangsvaccinering-som-konspirationsteori
8. Annika Strandhäll utförsäkrade sjuka svenskar, nu vägrar hon ta ansvar. Richard Sörman intervjuar Julia Kronlid (SD).
https://www.youtube.com/watch?v=V8G7nzV1AGQ
You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai Account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 0732500665 My email is: [email protected]
Keywords
vindkraft
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