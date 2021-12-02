© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Kvällens galenskap 211202
Follow
0
Share
Report
10 views • December 02, 2021
1. Torsdagsnytt - Alla(S) lika Värde. Lite dagens vansinne från Swexit TV
https://www.youtube.com/watch?v=fz-QWjwwGBY
2. I Farmanbars hemkommun Nacka har Vänsterpartiet föreslagit att man eventuellt kunde bygga vindkraft, just där anser dock energiministern att det inte finns rätt förutsättningar för nya vindkraftverk.
https://samnytt.se/nye-energiministern-forordar-vindkraft-men-inte-i-sin-egen-bakgard/
3. Varför är alla så förvånade över att Annika Strandhäll så ogenerat ljugit i teve?Strandhäll följer bara partiboken – socialdemokratins hela affärsidé är att ljuga för folket.
https://katerinamagasin.se/strandhall-foljer-bara-partiboken-socialdemokratins-affarside-ar-att-ljuga-for-folket/
4. Även Dagens Nyheter har nu uppmärksammat partiet Nyans framväxt. En framväxt som inte i egentlig mening är beroende av publicitet i svensk media utan är helt oberoende av svenskspråkiga kanaler. Partiet står på egna ben där Turkiets president och regeringsunderlag Recep Tayyip Erdogan tydligt framträder i bakgrunden.
https://ledarsidorna.se/2021/12/sa-kommer-turkiet-vara-narvarande-i-det-svenska-valet-2022-2/
5. Polismyndigheten meddelar nu i ett pressmeddelande att allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar omfattas av regeringens beslut om vaccinationsbevis. Det betyder att till exempel alla valmöten som hålls inomhus – så som konferenser eller kongresser – och som samlar över 100 personer, måste stänga ute ovaccinerade deltagare.
https://www.nyatider.nu/infor-valaret-polisen-hotar-upplosa-valmoten-dar-ovaccinerade-deltar/
6. CNN:s nyhetsankare Chris Cuomo stängs av från TV-kanalen på obestämd tid. Anledningen är nya uppgifter som visar att ankaret använt sina ”journalistiska resurser” för att försvara sin bror – New Yorks ex-guvernör Andrew Cuomo – från anklagelserna om sextrakasserier som fick honom att avgå tidigare under året.
https://nyheteridag.se/ex-guvernorens-bror-stangs-av-fran-cnn-forsokte-forsvara-sin-bror-fran-sexanklagelser/
7. Att befolkningen skulle tvångsvaccineras beskrevs som en stollig konspirationsteori i myndigheten MSB:s rapport i april. Men nu tycks konspirationen i allra högsta grad existera i verkligheten, rapporterar Folkungen.
https://www.friatider.se/msb-rapport-utmalade-tvangsvaccinering-som-konspirationsteori
8. Annika Strandhäll utförsäkrade sjuka svenskar, nu vägrar hon ta ansvar. Richard Sörman intervjuar Julia Kronlid (SD).
https://www.youtube.com/watch?v=V8G7nzV1AGQ
You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai Account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 0732500665 My email is: [email protected]
https://www.youtube.com/watch?v=fz-QWjwwGBY
2. I Farmanbars hemkommun Nacka har Vänsterpartiet föreslagit att man eventuellt kunde bygga vindkraft, just där anser dock energiministern att det inte finns rätt förutsättningar för nya vindkraftverk.
https://samnytt.se/nye-energiministern-forordar-vindkraft-men-inte-i-sin-egen-bakgard/
3. Varför är alla så förvånade över att Annika Strandhäll så ogenerat ljugit i teve?Strandhäll följer bara partiboken – socialdemokratins hela affärsidé är att ljuga för folket.
https://katerinamagasin.se/strandhall-foljer-bara-partiboken-socialdemokratins-affarside-ar-att-ljuga-for-folket/
4. Även Dagens Nyheter har nu uppmärksammat partiet Nyans framväxt. En framväxt som inte i egentlig mening är beroende av publicitet i svensk media utan är helt oberoende av svenskspråkiga kanaler. Partiet står på egna ben där Turkiets president och regeringsunderlag Recep Tayyip Erdogan tydligt framträder i bakgrunden.
https://ledarsidorna.se/2021/12/sa-kommer-turkiet-vara-narvarande-i-det-svenska-valet-2022-2/
5. Polismyndigheten meddelar nu i ett pressmeddelande att allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar omfattas av regeringens beslut om vaccinationsbevis. Det betyder att till exempel alla valmöten som hålls inomhus – så som konferenser eller kongresser – och som samlar över 100 personer, måste stänga ute ovaccinerade deltagare.
https://www.nyatider.nu/infor-valaret-polisen-hotar-upplosa-valmoten-dar-ovaccinerade-deltar/
6. CNN:s nyhetsankare Chris Cuomo stängs av från TV-kanalen på obestämd tid. Anledningen är nya uppgifter som visar att ankaret använt sina ”journalistiska resurser” för att försvara sin bror – New Yorks ex-guvernör Andrew Cuomo – från anklagelserna om sextrakasserier som fick honom att avgå tidigare under året.
https://nyheteridag.se/ex-guvernorens-bror-stangs-av-fran-cnn-forsokte-forsvara-sin-bror-fran-sexanklagelser/
7. Att befolkningen skulle tvångsvaccineras beskrevs som en stollig konspirationsteori i myndigheten MSB:s rapport i april. Men nu tycks konspirationen i allra högsta grad existera i verkligheten, rapporterar Folkungen.
https://www.friatider.se/msb-rapport-utmalade-tvangsvaccinering-som-konspirationsteori
8. Annika Strandhäll utförsäkrade sjuka svenskar, nu vägrar hon ta ansvar. Richard Sörman intervjuar Julia Kronlid (SD).
https://www.youtube.com/watch?v=V8G7nzV1AGQ
You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai Account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 0732500665 My email is: [email protected]
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.