MAGA Lucha de Poder - destacado de la entrevista 2

Mike Adams entrevista a Gary Heavin en Brighteon.com, donde hablan sobre las divisiones internas dentro del movimiento MAGA y las tácticas divisivas utilizadas por el enemigo. Destacan la brecha entre quienes priorizan “Estados Unidos primero” y quienes priorizan a Israel, citando ejemplos como Marjorie Taylor Greene y Thomas Massie. También profundizan en la influencia de los judíos sionistas en la política y los medios estadounidenses, criticando el adoctrinamiento del sistema educativo y la conformidad del establecimiento médico. Adams enfatiza la necesidad del pensamiento crítico y de exponer el control de AIPAC sobre la política estadounidense, mientras reconoce la necesidad práctica de apoyar al “mal menor” en las elecciones.