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IFQ94 - Émission du 31 mars 2022 avec Raphaël Berland
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10 views • April 01, 2022
31 mars 2022 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions94:c
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Dans cette 94e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d’inviter Raphaël Berland, le réalisateur du documentaire "EFFETS SECONDAIRES - LA FACE CACHÉE DES VACCINS".
• Le documentaire : https://odysee.com/@MagazineNexus:b/EffetsSecondairesLaFaceCacheeDesVaccins:d
• Site du documentaire :
https://www.lafacecacheedesvaccins.fr/
• Lien vers l'interview sur France Soir : https://www.francesoir.fr/videos-pause-interview/raphael-berland
• Interview sur le Front Médiatique : https://odysee.com/@AKINA:7/2022-03-01-AE17-Raphael-BERLAND-HD4:c
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien :
https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel
■ Sources Chloé :
• Présentation PowerPoint "Qui finance Macron ?" : https://docs.google.com/presentation/d/1NrzYrsZjAynl9Z3HX3QlaIyXvu5CQslg/edit?usp=sharing&;ouid=112395942149703606857&rtpof=true&sd=true
PDF : https://drive.google.com/file/d/18SAXyW6GLpH9XxhRxQxSzLID9tn3Bqcf/view?usp=sharing
• Macron, président des très riches : https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/francois-hollande-emmanuel-macron-n-president-riches-riches.html
• Page Wikipedia de E. Macron : https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron
• Page Wikipedia du financement des comptes de campagne et des partis : https://fr.wikipedia.org/wiki/Financement_des_campagnes_pr%C3%A9sidentielles_en_France#:~:text=Depuis%20les%20lois%20du%2011,d%C3%A9penses%20totales%20de%20la%20campagne
& https://fr.wikipedia.org/wiki/Financement_des_partis_politiques_fran%C3%A7ais
• Publication générale des comptes des partis et groupements politiques au titre de l'exercice 2017 (Journal officiel, Édition des documents administratifs no1, 2019, 1027 pages)
👉 Téléchargeable ici :
http://www.cnccfp.fr/index.php?art=220
• Décision du 21 décembre 2017 relative au compte de campagne de M. Emmanuel MACRON.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036593699
• Comptes de campagne 2017 de tous les candidats : http://www.cnccfp.fr/index.php?art=845&;rch=2017
• La moitié de la campagne d'Emmanuel Macron financée par des grands donateurs https://www.franceculture.fr/politique/comment-800-grands-donateurs-ont-finance-la-moitie-de-la-campagne-demmanuel-macron
• MacronLeaks (Les 4 principaux responsables des levée de fonds sont tous des banksters) https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/4701
• Emmanuel Micquel :
Young leader 2018 French American foundation.
https://www.ardian.com/fr/buyout/emmanuel-miquel
Emmanuel Miquel - French-American Foundation https://frenchamerican.org/young-leader/emmanuel-miquel/
• Aigline de ginestous & Bernard Mourad - Les députés de LREM disqualifiés pour privatiser ! | Le Club https://blogs.mediapart.fr/edition/le-travail-en-question/article/200219/les-deputes-de-lrem-disqualifies-pour-privatiser
suite sur la page de Chloé.
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Dans cette 94e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d’inviter Raphaël Berland, le réalisateur du documentaire "EFFETS SECONDAIRES - LA FACE CACHÉE DES VACCINS".
• Le documentaire : https://odysee.com/@MagazineNexus:b/EffetsSecondairesLaFaceCacheeDesVaccins:d
• Site du documentaire :
https://www.lafacecacheedesvaccins.fr/
• Lien vers l'interview sur France Soir : https://www.francesoir.fr/videos-pause-interview/raphael-berland
• Interview sur le Front Médiatique : https://odysee.com/@AKINA:7/2022-03-01-AE17-Raphael-BERLAND-HD4:c
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien :
https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
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■ Sources Chloé :
• Présentation PowerPoint "Qui finance Macron ?" : https://docs.google.com/presentation/d/1NrzYrsZjAynl9Z3HX3QlaIyXvu5CQslg/edit?usp=sharing&;ouid=112395942149703606857&rtpof=true&sd=true
PDF : https://drive.google.com/file/d/18SAXyW6GLpH9XxhRxQxSzLID9tn3Bqcf/view?usp=sharing
• Macron, président des très riches : https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/francois-hollande-emmanuel-macron-n-president-riches-riches.html
• Page Wikipedia de E. Macron : https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron
• Page Wikipedia du financement des comptes de campagne et des partis : https://fr.wikipedia.org/wiki/Financement_des_campagnes_pr%C3%A9sidentielles_en_France#:~:text=Depuis%20les%20lois%20du%2011,d%C3%A9penses%20totales%20de%20la%20campagne
& https://fr.wikipedia.org/wiki/Financement_des_partis_politiques_fran%C3%A7ais
• Publication générale des comptes des partis et groupements politiques au titre de l'exercice 2017 (Journal officiel, Édition des documents administratifs no1, 2019, 1027 pages)
👉 Téléchargeable ici :
http://www.cnccfp.fr/index.php?art=220
• Décision du 21 décembre 2017 relative au compte de campagne de M. Emmanuel MACRON.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036593699
• Comptes de campagne 2017 de tous les candidats : http://www.cnccfp.fr/index.php?art=845&;rch=2017
• La moitié de la campagne d'Emmanuel Macron financée par des grands donateurs https://www.franceculture.fr/politique/comment-800-grands-donateurs-ont-finance-la-moitie-de-la-campagne-demmanuel-macron
• MacronLeaks (Les 4 principaux responsables des levée de fonds sont tous des banksters) https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/4701
• Emmanuel Micquel :
Young leader 2018 French American foundation.
https://www.ardian.com/fr/buyout/emmanuel-miquel
Emmanuel Miquel - French-American Foundation https://frenchamerican.org/young-leader/emmanuel-miquel/
• Aigline de ginestous & Bernard Mourad - Les députés de LREM disqualifiés pour privatiser ! | Le Club https://blogs.mediapart.fr/edition/le-travail-en-question/article/200219/les-deputes-de-lrem-disqualifies-pour-privatiser
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