Cosmologia, Teleologia, Soteriologia. Fred Zacaria si presenta, Giugno 2022.





In questo video il fratello Fred Zacaria, classe 1959 e residente a Roma zona metro Battistini, si presenta e condivide la sua testimonianza di cammino spirituale, con le varie tappe e pietre miliari: il cattolicesimo, l'evangelicalismo fondamentalista, fino alla creazione del suo proprio credo gnostico-mistico : Lo "gnosticismo cristiano" definito di stampo "zacariano".





Inoltre spiega come un Dio di infinito amore non abbandona l'umanità ma salva tutti a prescindere; chi crede nell'incarnazione ha la vita eterna immediata, chi non avrà creduto sarà comunque salvato ma sarà "rimproverato" per un breve momento.





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Dio vi benedica.

Fred Zacaria

www.fredzacaria.webnode.it

Tel. +39.3807770333.

Email: [email protected]



