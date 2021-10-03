WilderDk: Børne 'Version' af Covid-19 'Vacciner' til Børn ned til 5 År! [03.10.2021].

Kim Osbøl - Copenhagen Denmark 1569 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

10 views • October 03, 2021



Predictive Programming and Social Engineering in Danish MSM as usual,,

"Children's 'Version' of Covid-19 'Vaccines' for Children down to 5 years old..."

Danish Satanism in Plain Sight... And the Danish people? - Zzzzzzzzz....

Predictive Programming mkultra

Social Engineering

--

Børneversion af covid19 Vacciner til Børn ned til 5 År ??????



Det kommer tættere og tættere på, dog an på forhold, men, kommer det dertil, så vil man begynde med børn ned til 5år :/



Igen, kan jeg som menneske kun sige, tænk jer om forældre. INDERLIGT.



Jeg syntes sgu det er sygt med det her, et kæmpe forsøg, igen, husk, INGEN kender til langtidsbivirkninger af det der. Så det er ikke noget med viden, da, den viden er der ikke. det er facts, man skal forholde sig til.



HUSK dertil børn og voksne kan dertil også reagere forskelligt, på det over længere tid. Hvor en der får den som vokse har udviklet alt i ens krop - Hvor et barn, ej har - HUSK det.



Gør hellere at jeres/dit/dine barn/børn opbygger deres immunforsvar på en god og sund måde - HUSK på, børn rammes ikke hårdt i det her heller når det er - Se mere under "En god del mere info her"



Spørgsmål: Har du børn og vil du lade dit barn/børn vaccinere?

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Kilde: tv2 Nyhederne/TV 2 PLAY - Kræver betaling

https://play.tv2.dk/programmer/nyheder/serier/nyhederne/mangel-paa-containere-rammer-verdenshandlen-255452

Og

Danskerne er for coronavaccine til små børn

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-09-29-danskerne-er-for-coronavaccine-til-smaa-boern

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En god del mere info her, der burde ses og læses (Y)

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LYT:

Professor Christine Stabell Benn: Det er godt for immuniteten, at børn får corona

BT: "Så Vi bekæmper faktisk corona bedst, hvis vi har en vis del af befolkningen, helt ærligt, hånden på hjertet, der ikke er vaccineret? - Christine, JA.

;t=0s

https://www.facebook.com/morten.wilde...



"Jamen, Jeg forstår slet ikke, at man har fundet på at vaccinere børn, øhh ned til 12 når, øhh. Jeg syntes det er et overgreb på børn" - Citat af: Peter Kamp Busk, Lektor RUC

https://www.facebook.com/morten.wilde...

;t=0s



Fra Nyhederne på dr1 kl 18:30 21-7-2021

Citat - Søren Brostrøm: Det er omkring en 0,5% af de gravide der får corona, og det er måske kun en halv promille som bliver alvorlig syge af den, i den aktuelle danske situation, og måske endda endnu lavere end de tal jeg lige har nævnt. citat slut

https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226374064044674



Virolog: En fordel at børn bliver smittet

Det er ikke et problem, at børn og unge i højere grad smitter hinanden med coronavirus. Tvært imod, fortæller ekspert

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/virolog-en-fordel-at-boern-bliver-smittet/8804063



EN god del info man lige skal se - Billede tekst fra

Christine Stabell Benn - Professor og vaccineforsker

https://www.facebook.com/louise.tybo/posts/10159422447479485



LÆS SVARENE 'Engelske vaccineeksperter anbefaler ikke vaccination af børn under 18'

https://www.dr.dk/engagement/taet-paa/stil-spoergsmaa-hvilken-gavn-goer-coronavaccinen-for-de-12-15-aarige



Det er NU du skal være forbedret mentalt og vær stærk.



Pandemic of the unvaccinated - Del 2 - Den psykologiske krig - Dansk

1. Det psykologiske spil over for folk der ej vil vaccinere sig af forskellige grunde

2. Børn der skal vaccineres, også under 12 - Fra dr1

3. Vi skal hjælpe andre med at styrke sig i det her, både med det mentale "immunforsvar" og det helbredsmæssige immunforsvar.

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M.M.

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https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226406999428038

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40 views Oct 3, 2021

Wilderdk

1.63K subscribers

https://youtu.be/ZG26u5eiHGU

https://www.youtube.com/channel/UCNXLDZ0M8r_tIEUC_IFa-uw Note: The Satanist also coming for the Kids here in Denmark..Predictive Programming and Social Engineering in Danish MSM as usual,,"Children's 'Version' of Covid-19 'Vaccines' for Children down to 5 years old..."Danish Satanism in Plain Sight... And the Danish people? - Zzzzzzzzz....Predictive Programming mkultra https://duckduckgo.com/?q=predictive+programming+mkultra& ;t=hx&va=g&ia=webSocial Engineering https://duckduckgo.com/?q=social+engineering& ;t=hx&va=g&ia=web--Børneversion af covid19 Vacciner til Børn ned til 5 År ??????Det kommer tættere og tættere på, dog an på forhold, men, kommer det dertil, så vil man begynde med børn ned til 5år :/Igen, kan jeg som menneske kun sige, tænk jer om forældre. INDERLIGT.Jeg syntes sgu det er sygt med det her, et kæmpe forsøg, igen, husk, INGEN kender til langtidsbivirkninger af det der. Så det er ikke noget med viden, da, den viden er der ikke. det er facts, man skal forholde sig til.HUSK dertil børn og voksne kan dertil også reagere forskelligt, på det over længere tid. Hvor en der får den som vokse har udviklet alt i ens krop - Hvor et barn, ej har - HUSK det.Gør hellere at jeres/dit/dine barn/børn opbygger deres immunforsvar på en god og sund måde - HUSK på, børn rammes ikke hårdt i det her heller når det er - Se mere under "En god del mere info her"Spørgsmål: Har du børn og vil du lade dit barn/børn vaccinere?--Kilde: tv2 Nyhederne/TV 2 PLAY - Kræver betalingOgDanskerne er for coronavaccine til små børn--En god del mere info her, der burde ses og læses (Y)--LYT:Professor Christine Stabell Benn: Det er godt for immuniteten, at børn får coronaBT: "Så Vi bekæmper faktisk corona bedst, hvis vi har en vis del af befolkningen, helt ærligt, hånden på hjertet, der ikke er vaccineret? - Christine, JA. https://www.youtube.com/watch?v=6yPXHDgk8Qg& ;t=0s"Jamen, Jeg forstår slet ikke, at man har fundet på at vaccinere børn, øhh ned til 12 når, øhh. Jeg syntes det er et overgreb på børn" - Citat af: Peter Kamp Busk, Lektor RUC https://www.youtube.com/watch?v=BIho_vP6UKU& ;t=0sFra Nyhederne på dr1 kl 18:30 21-7-2021Citat - Søren Brostrøm: Det er omkring en 0,5% af de gravide der får corona, og det er måske kun en halv promille som bliver alvorlig syge af den, i den aktuelle danske situation, og måske endda endnu lavere end de tal jeg lige har nævnt. citat slutVirolog: En fordel at børn bliver smittetDet er ikke et problem, at børn og unge i højere grad smitter hinanden med coronavirus. Tvært imod, fortæller ekspertEN god del info man lige skal se - Billede tekst fraChristine Stabell Benn - Professor og vaccineforskerLÆS SVARENE 'Engelske vaccineeksperter anbefaler ikke vaccination af børn under 18'Det er NU du skal være forbedret mentalt og vær stærk.Pandemic of the unvaccinated - Del 2 - Den psykologiske krig - Dansk1. Det psykologiske spil over for folk der ej vil vaccinere sig af forskellige grunde2. Børn der skal vaccineres, også under 12 - Fra dr13. Vi skal hjælpe andre med at styrke sig i det her, både med det mentale "immunforsvar" og det helbredsmæssige immunforsvar.--M.M. https://www.youtube.com/watch?v=dXRQx_4fJMM& ;t=0s--40 views Oct 3, 2021Wilderdk1.63K subscribers Keywords freedompedophiliasatanismdeepstatefascism

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