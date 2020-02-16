Die Entmenschlichung der Deutschen !

Mit Beginn der Existenz der BRD, begann ein Krieg gegen das Deutsche Volk auf eigenem Boden. Seit Dekaden wird das eigene Volk schlecht gemacht, wann immer das möglich ist. Aber erst seit ein paar Jahren, hat sich ein unterirdisches Niveau breitgemacht.



Die Aussagen die man macht, die Methoden die man anwendet, reichen aus um alle Verantwortlichen bereits des Völkermordes schuldig zu sprechen. Leider gibt es aber keine Instanz, die das durchsetzen würde. Und es ist grausam mit anzusehen, wie das eigene Volk und die eigene Rasse permanent angegriffen und dämonisiert wird.



Aber so furchtbar dies auch ist, es hat auch etwas durchaus positives bewirkt. Was dieses Video am Ende deutlich macht.



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