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U.S. CORPORATION TO DISSOLVE; TRAITORS TO GITMO s SPA, TECEIRA, XPS HONDURAS, ICELAND, DEIGO GARCIA; AND TRUMP WILL FOLLOW 18th PRESIDENT ULYSSES S. GRANT AS 19th PRESIDENT
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WE ARE PRE-1850 AND THERE IS NO DEPARTMENT OF JUSTICE; THERE IS NO CORRUPT FBI OR COMMUNIST S E S; THERE IS NO IRS; THERE IS NO COUNTERFEIT FEDERAL RESERVE; THE CORRUPT U.S. ARMY THAT CREATED COVID-19 AND ATTACKED THE UNITED STATES CITIZENS WITH THE BIOWEAPON CORONA AT THE 7th U N MILITARY GAMES THAT THE PENTAGON TRAITORS STAGED IN WUHAN; SITE OF THE USACE BUILT WUHAN LABORATORY CERTIFIED AND OPERATED BY ANTHONY FAUCI, NIH, NIAID, THE CRIMINAL CIA AND CORRUPT PENTAGON.
THE 2nd AMENDMENT IS WHAT PATRIOTS WILL USE TO DISSOLVE THIS CORRUPT CRIMINAL FEDERAL GOVERNMENT AND REMOVE THE CONGRESS MEMBERS AND SENATORS WHO BETRAYED THE UNITED STATES BY TAKING MONEY FROM THE CHINESE COMMUNIST PARTY AND TAKING PART IN THE ELECTION FRAUD.
DON'T MISS YOUR CHANCE CONGRESS AND SENATE FOR A ONE-WAY RIDE ON C-130 s AND C-17 s TO YOUR NEW HOMES THAT TRUMP HAS WAITING FOR YOU. YOU WILL HAVE MILITARY ESCORTS AND MILITARY TRIBUNAL BECAUSE THE DEPARTMENT OF JUSTICE INCLUDING THE SUPREME COURT CANNOT BE TRUSTED ANY LONGER.
THIS IS WHY THE FOUNDING FATHERS GAVE U.S. THE 2nd AMENDMENT - TO DEFEND OURSELVES AND ENSURE TYRANTS ARE REPELLED AND BURIED.
POEM - IN HONOR OF THOMAS JEFFERSON
CONGRESS, SENATE, GOVERNORS AND MAYORS WHO VIOLATED THE U.S. CONSTITUTION.
WE DO APOLOGIZE IN ADVANCE FOR WHAT IS ABOUT TO HAPPEN TO YOU.
LET THE WORD “ABOLISH” OF THOMAS JEFFERSON RING IN YOUR EARS AS YOU DIE AND ARE ABOLISHED.
WE WILL NOT BE ATTACKED BY THOSE YOU FUND w/ OUR PURSE; YOU HAVE STOLEN $200 TRILLION.
PENTAGON ( 9 11 ) ( 18 OCT 2019 ); NIH; NIAID; HHS; CDC; AND FDA.
PATRIOTS ARE GOING ABOLISH YOU AND THIS OPPRESSIVE GOVERNMENT
DONALD J. TRUMP IS NOT A KING AND WE DON’T HOLD HIM RESPONSIBLE
YOU HOWEVER ARE NOT QUEENS OR OUR RULERS.
YOU HOWEVER ARE GOING TO DIE LIKE DICTATORS
PATRIOTS WILL NOT TAKE VACCINES; TRACKING CHIPS, OR ORDERS OF GATES, FAUCI, U.N., OR W.H.O.
LET THE KILLING BEGIN PATRIOTS-
WHEN AND WHERE YOU FIND THESE SENATORS, CONGRESS MEMBERS, GOVERNORS, MAYORS, AND OTHER EDICT ISSUERS WHO THINK THEY RULE U.S.
“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it
CONGRESS, SENATE, GOVERNORS, TYRANTS AND MAYORS – FOR VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION AND BILL OF RIGHTS. HARMING OUR JOBS AND BUSINESSES
EXECUTIVES ON THE PAYROLL OF THE CIA- PREPARE YOUR LAST WILL AND TESTAMENT
YOUTUBE, GOOGLE, TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK – FOR VIOLATING THE FIRST AMENDMENT RIGHT TO FREE SPEECH.
WE DO APOLOGIZE IN ADVANCE FOR WHAT IS ABOUT TO HAPPEN TO YOU.
LET THE WORD “ABOLISH” OF THOMAS JEFFERSON RING IN YOUR EARS AS YOU DIE AND ARE ABOLISHED.
PENTAGON PLANNED THE ATTACK ON OKLAHOMA CITY ALFRED P. MURRAH BUILDING TO DESTROY GULF WAR 1 VETERAN s MEDICAL RECORDS ( PENTAGON, FBI, AND CIA )
[Sage of Quay Radio - Cody Snodgres - Black Ops, Oklahoma City and the CIA (Dec 2017)
[ https://youtu.be/Xch97nKTbC0 ]
PENTAGON PLANNED THE ATTACK ON SEPTEMBER 11, 2001 ( PLANNED ON JUNE 1-2, 2001 BY PENTAGON, NATO, CANADA, DICK CHENEY, SILVERMAN, GEORGE H.W. BUSH [ SON WAS PATSY ], ISRAEL, AND TRAITORS IN THE USAF, NAVY, ARMY, AND MORE [ Field McConnell - Amalgam Virgo - Global Guardian - The "Grey Area"
[ https://youtu.be/oy0xfY8TQrQ ]
THE PENTAGON HAVE STOLEN $200 TRILLION FROM U.S. ACCORDING TO CATHERINE AUSTIN FITTS AND Dr MARK SKIDMORE.
THE PENTAGON HAVE NOW AGAINST ATTACKED THE UNITED STATES WITH CO-CONSPIRATORS: CHINA, U.N., W.H.O., NIH ( FAUCI & GATES ); NIAID; HHS; CDC; AND THE FDA.
PATRIOTS ARE GOING ABOLISH YOU AND THIS OPPRESSIVE GOVERNMENT
DONALD J. TRUMP IS NOT A KING AND WE DON’T HOLD HIM RESPONSIBLE
YOU HOWEVER ARE NOT QUEENS OR OUR RULERS.
YOU HOWEVER ARE GOING TO DIE LIKE DICTATORS
PATRIOTS WILL NOT TAKE VACCINES; TRACKING CHIPS, OR ORDERS OF GATES, FAUCI, U.N., OR W.H.O.
LET THE KILLING BEGIN PATRIOTS-
WHEN AND WHERE YOU FIND THESE SENATORS, CONGRESS MEMBERS, GOVERNORS, MAYORS, & OTHER EDICT ISSUERS WHO THINK THEY RULE U.S.
“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it”
THE 19th PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA WILL PREVAIL AS WILL THE U.S. CONSTITUTION
THE 2nd AMENDMENT IS WHAT PATRIOTS WILL USE TO DISSOLVE THIS CORRUPT CRIMINAL FEDERAL GOVERNMENT AND REMOVE THE CONGRESS MEMBERS AND SENATORS WHO BETRAYED THE UNITED STATES BY TAKING MONEY FROM THE CHINESE COMMUNIST PARTY AND TAKING PART IN THE ELECTION FRAUD.
DON'T MISS YOUR CHANCE CONGRESS AND SENATE FOR A ONE-WAY RIDE ON C-130 s AND C-17 s TO YOUR NEW HOMES THAT TRUMP HAS WAITING FOR YOU. YOU WILL HAVE MILITARY ESCORTS AND MILITARY TRIBUNAL BECAUSE THE DEPARTMENT OF JUSTICE INCLUDING THE SUPREME COURT CANNOT BE TRUSTED ANY LONGER.
THIS IS WHY THE FOUNDING FATHERS GAVE U.S. THE 2nd AMENDMENT - TO DEFEND OURSELVES AND ENSURE TYRANTS ARE REPELLED AND BURIED.
POEM - IN HONOR OF THOMAS JEFFERSON
CONGRESS, SENATE, GOVERNORS AND MAYORS WHO VIOLATED THE U.S. CONSTITUTION.
WE DO APOLOGIZE IN ADVANCE FOR WHAT IS ABOUT TO HAPPEN TO YOU.
LET THE WORD “ABOLISH” OF THOMAS JEFFERSON RING IN YOUR EARS AS YOU DIE AND ARE ABOLISHED.
WE WILL NOT BE ATTACKED BY THOSE YOU FUND w/ OUR PURSE; YOU HAVE STOLEN $200 TRILLION.
PENTAGON ( 9 11 ) ( 18 OCT 2019 ); NIH; NIAID; HHS; CDC; AND FDA.
PATRIOTS ARE GOING ABOLISH YOU AND THIS OPPRESSIVE GOVERNMENT
DONALD J. TRUMP IS NOT A KING AND WE DON’T HOLD HIM RESPONSIBLE
YOU HOWEVER ARE NOT QUEENS OR OUR RULERS.
YOU HOWEVER ARE GOING TO DIE LIKE DICTATORS
PATRIOTS WILL NOT TAKE VACCINES; TRACKING CHIPS, OR ORDERS OF GATES, FAUCI, U.N., OR W.H.O.
LET THE KILLING BEGIN PATRIOTS-
WHEN AND WHERE YOU FIND THESE SENATORS, CONGRESS MEMBERS, GOVERNORS, MAYORS, AND OTHER EDICT ISSUERS WHO THINK THEY RULE U.S.
“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it
CONGRESS, SENATE, GOVERNORS, TYRANTS AND MAYORS – FOR VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION AND BILL OF RIGHTS. HARMING OUR JOBS AND BUSINESSES
EXECUTIVES ON THE PAYROLL OF THE CIA- PREPARE YOUR LAST WILL AND TESTAMENT
YOUTUBE, GOOGLE, TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK – FOR VIOLATING THE FIRST AMENDMENT RIGHT TO FREE SPEECH.
WE DO APOLOGIZE IN ADVANCE FOR WHAT IS ABOUT TO HAPPEN TO YOU.
LET THE WORD “ABOLISH” OF THOMAS JEFFERSON RING IN YOUR EARS AS YOU DIE AND ARE ABOLISHED.
PENTAGON PLANNED THE ATTACK ON OKLAHOMA CITY ALFRED P. MURRAH BUILDING TO DESTROY GULF WAR 1 VETERAN s MEDICAL RECORDS ( PENTAGON, FBI, AND CIA )
[Sage of Quay Radio - Cody Snodgres - Black Ops, Oklahoma City and the CIA (Dec 2017)
[ https://youtu.be/Xch97nKTbC0 ]
PENTAGON PLANNED THE ATTACK ON SEPTEMBER 11, 2001 ( PLANNED ON JUNE 1-2, 2001 BY PENTAGON, NATO, CANADA, DICK CHENEY, SILVERMAN, GEORGE H.W. BUSH [ SON WAS PATSY ], ISRAEL, AND TRAITORS IN THE USAF, NAVY, ARMY, AND MORE [ Field McConnell - Amalgam Virgo - Global Guardian - The "Grey Area"
[ https://youtu.be/oy0xfY8TQrQ ]
THE PENTAGON HAVE STOLEN $200 TRILLION FROM U.S. ACCORDING TO CATHERINE AUSTIN FITTS AND Dr MARK SKIDMORE.
THE PENTAGON HAVE NOW AGAINST ATTACKED THE UNITED STATES WITH CO-CONSPIRATORS: CHINA, U.N., W.H.O., NIH ( FAUCI & GATES ); NIAID; HHS; CDC; AND THE FDA.
PATRIOTS ARE GOING ABOLISH YOU AND THIS OPPRESSIVE GOVERNMENT
DONALD J. TRUMP IS NOT A KING AND WE DON’T HOLD HIM RESPONSIBLE
YOU HOWEVER ARE NOT QUEENS OR OUR RULERS.
YOU HOWEVER ARE GOING TO DIE LIKE DICTATORS
PATRIOTS WILL NOT TAKE VACCINES; TRACKING CHIPS, OR ORDERS OF GATES, FAUCI, U.N., OR W.H.O.
LET THE KILLING BEGIN PATRIOTS-
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“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it”
THE 19th PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA WILL PREVAIL AS WILL THE U.S. CONSTITUTION
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