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Alan Watt ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ (μεταφορτωση απο το 2010-δειτε περιγραφη)
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676 views • March 19, 2022
Άξιζε να ανεβάσω το συγκεκριμένο βίντεο ως αφιέρωμα
στον άνδρα, τον οποίο χαίρομαι που μετέφρασα το 2010
και παραμένει ακόμα στο κανάλι μου, αν και δε γνωρίζω για πόσο,
αφού η συντριπτική πλειονότητα των εκπομπών του έχουν
αφαιρεθεί από εκεί...
Σημαντικός στη σκέψη και στη διαδρομή. Ήρεμος άνθρωπος με ήρεμη φωνή, βοήθησε πολύ κόσμο να κατανοήσει καλύτερα τα γεγονότα στον κόσμο. Σκοτσέζος στην καταγωγή, ζούσε στο Οντάριο του Καναδά.
Κυρίως γνωστός για τις εκπομπές στο στο ραδιόφωνο, όπου αποκάλυψτε
σχέδια και ατζέντες των παγκοσμιοποιητών.
Υπήρξε και μουσικός (κιθαρίστας)που έκανε τουρνέ, και αποκάλυψε πολλά ενδιαφέροντα για τα παρασκήνια στη μουσική βιομηχανία.
Στο συγκεκριμένο βίντεο, πέρα από τη σαφέστατη (και πάνσωτη) ανάλυση
που κάνει για την ψυχολογία που έχει μελετηθεί επισταμένως από τους
επικυρίαρχους (και το πως να προκαλείται ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ) οι αναφορές του για ΟΗΕ, παγκόσμια διακυβέρνηση, αφανισμό εθνικής κυριαρχίας,
ακόμα και για πανδημιες και άλλα που καθιστούν τον άνθρωπο ανήμπορο
να αντιδράσει, είναι πιο επίκαιρες από ποτέ.
Email και paypal μου : [email protected]
facebook https://www.facebook.com/arela.ideo
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https://www.youtube.com/user/vasoula2908asteria
https://ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?p=348963#p348963
στον άνδρα, τον οποίο χαίρομαι που μετέφρασα το 2010
και παραμένει ακόμα στο κανάλι μου, αν και δε γνωρίζω για πόσο,
αφού η συντριπτική πλειονότητα των εκπομπών του έχουν
αφαιρεθεί από εκεί...
Σημαντικός στη σκέψη και στη διαδρομή. Ήρεμος άνθρωπος με ήρεμη φωνή, βοήθησε πολύ κόσμο να κατανοήσει καλύτερα τα γεγονότα στον κόσμο. Σκοτσέζος στην καταγωγή, ζούσε στο Οντάριο του Καναδά.
Κυρίως γνωστός για τις εκπομπές στο στο ραδιόφωνο, όπου αποκάλυψτε
σχέδια και ατζέντες των παγκοσμιοποιητών.
Υπήρξε και μουσικός (κιθαρίστας)που έκανε τουρνέ, και αποκάλυψε πολλά ενδιαφέροντα για τα παρασκήνια στη μουσική βιομηχανία.
Στο συγκεκριμένο βίντεο, πέρα από τη σαφέστατη (και πάνσωτη) ανάλυση
που κάνει για την ψυχολογία που έχει μελετηθεί επισταμένως από τους
επικυρίαρχους (και το πως να προκαλείται ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ) οι αναφορές του για ΟΗΕ, παγκόσμια διακυβέρνηση, αφανισμό εθνικής κυριαρχίας,
ακόμα και για πανδημιες και άλλα που καθιστούν τον άνθρωπο ανήμπορο
να αντιδράσει, είναι πιο επίκαιρες από ποτέ.
Email και paypal μου : [email protected]
facebook https://www.facebook.com/arela.ideo
twitter https://twitter.com/ArelaIdeo
το σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/index.php
το καναλι μου στο Bitchute https://www.bitchute.com/channel/vasoula2908a/
το κανάλι μου στο Rumble https://rumble.com/user/vasoula2908
το κανάλι μου στο odysee https://odysee.com/@vasoula2908:8
Τα κανάλια μου στο ΥΤ
https://www.youtube.com/user/vasoula2908
https://www.youtube.com/user/vasoula2908asteria
https://ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?p=348963#p348963
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