Het grote bedrog in deze wereld

De slang, het symbool van de duivel, zien we vandaag de dag nog steeds terug in het grootste bedrog. De corruptie van de pharmaceutische industrie en de leugens van NASA. De bijbel is een waarschuwing, laat je niet verleiden door leugens. Kijk naar de intentie, hebben ze het beste met de mensheid voor? Wat zijn hun woorden en welke hun daden? Gaat het wel om onze gezondheid? Vertellen ze ons de waarheid? En nu weet je waarom de duivel de mensen haat; wij zijn Gods' kinderen en de duivel haat God.

