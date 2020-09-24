Ενδημία κορωναϊού και όχι πανδημία ... | Νίκος Αντωνιάδης, ποινικολόγος

Ο γνωστός ποινικολόγος Νίκος Αντωνιάδης, ανέλυσε όλες τις διατάξεις του Νόμου 4682/2020 και τις κυρώσεις της πολιτείας για την “ενδημία του κορωναϊού” όπως την χαρακτήρισε και όχι πανδημία όπως την αναφέρουν οι λοιμωξιολόγοι - επιδημιολόγοι, ενώ ήταν ξεκάθαρος ως προς το θέμα της μάσκας, απαριθμώντας τις παλινωδίες της κυβέρνησης και των εκπροσώπων του υπουργείου Υγείας, οι οποίοι ενώ στην αρχή είχαν περιορίσει την χρήση μάσκας μόνον στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, στη συνέχεια μέσω του καθηγητή Τσιόδρα, έκαναν την ιστορική "κωλοτούμπα", δημιουργώντας χάος στην κοινή γνώμη και στο τέλος επιβάλλοντάς την σε όλο τον πληθυσμό και για λόγους που πιθανόν έχουν σχέση και με οικονομικά συμφέροντα.

Ο Νίκος Αντωνιάδης, τεκμηρίωσε νομικά την πειθαρχική αναφορά που έχει υποβάλλει κατά των καθηγητών Τσιόδρα και Σύψα, την υπεράσπιση που παρέχει στον καρδιολόγο Φαίδωνα Βόβολη καθώς και για την μήνυση κατά του Δημάρχου Αθηναίων κ. Μπακογιάννη για τις εκδηλώσεις με την τραγουδίστρια Α.Πρωτοψάλτη και τον συγχνωτισμό στα εγκαίνια της πλατείας Ομονοίας.



Πηγή: stefanos_xios_official

Κείμενο: makeleio.gr