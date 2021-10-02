1979 Swine Flu (Subtitulos Español)

¿LA HISTORIA SE REPITE?



Cuando existía el verdadero periodismo investigativo en 1979 el programa "60 minutos", que FUE PROHIBIDO DESPUÉS DE SER EMITIDO EN TELEVISIÓN.



Explica cómo en 1976, el gobierno de EEUU, "suponiendo" una pandemia de gripe porcina aterrorizó a los ciudadanos americanos "PRESIONÁNDOLOS A VACUNARSE con la ayuda de la OMS".



4.000 ciudadanos que habían sido vacunados denunciaron posteriormente al gobierno de los EEUU por SERIOS EFECTOS GRAVES POR HABERSE PUESTO LA VACUNA, ya que muchos desarrollaron el síndrome de Guillain Barre, un trastorno neurológico que puede llevar a la parálisis e incluso la muerte.



Existe documentación que demuestra como el CDC (Centro de Control de Enfermedades) conocía la posibilidad de desarrollar problemas neurológicos como resultado de la vacunación.