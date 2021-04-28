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Virologe warnt in den MSM vor der weltweiten mRNA-Impfkampagne❗️
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Im Zeichen der NWO
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Wenn jemand, der offenbar den größten Teil seiner Karriere der Entwicklung und dem weltweiten Einsatz von Impfstoffen gewidmet hat, beschließt, das derzeitige globale Massenimpfprogramm öffentlich zu kritisieren, würde sich nur eine unvorsichtige Person dafür entscheiden, dies zu ignorieren. Das ist natürlich genau das, was die Mainstream-Medien bisher getan haben – ein Indikator dafür, mit wie wenig Vorsicht man auf diesen Kommunikationswegen inzwischen vorgeht.
Das ist tatsächlich eine wichtige Überlegung, denn es ist die wissenschaftliche Gemeinschaft und es sind diejenigen, die für die Entscheidung verantwortlich sind, wie wir reagieren sollten, die sich wirklich mit Dr. Geert Vanden Bossche und seinen Argumenten auseinandersetzen müssen. Aufgrund des „entweder so oder gar nicht“-Vorgehens der Weltgesundheitsorganisation (WHO), des U.S. National Institute for Allergy and Infectious Diseases, des britischen Gesundheitsministeriums und anderer ist Dr. Vanden Bossche gezwungen, seine Ansichten über LinkedIn und Randmedien zu veröffentlichen. Das macht es sehr schwierig oder gar unmöglich, einen angemessenen wissenschaftlichen Diskurs über Angelegenheiten zu führen, die uns alle und die Zukunft der Menschheit betreffen.
https://childrenshealthdefense.org/defender/analyse-was-vanden-bossche-ueber-massenimpfung-richtig-und-falsch-verstanden-hat/?lang=de
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Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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Das ist tatsächlich eine wichtige Überlegung, denn es ist die wissenschaftliche Gemeinschaft und es sind diejenigen, die für die Entscheidung verantwortlich sind, wie wir reagieren sollten, die sich wirklich mit Dr. Geert Vanden Bossche und seinen Argumenten auseinandersetzen müssen. Aufgrund des „entweder so oder gar nicht“-Vorgehens der Weltgesundheitsorganisation (WHO), des U.S. National Institute for Allergy and Infectious Diseases, des britischen Gesundheitsministeriums und anderer ist Dr. Vanden Bossche gezwungen, seine Ansichten über LinkedIn und Randmedien zu veröffentlichen. Das macht es sehr schwierig oder gar unmöglich, einen angemessenen wissenschaftlichen Diskurs über Angelegenheiten zu führen, die uns alle und die Zukunft der Menschheit betreffen.
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