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Ислам и ИГИЛ - Уничтожение артефактов и гробниц
The Masked Arab Russian
The Masked Arab Russian
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2 views • June 20, 2022

В данном видео рассматривается вопрос о том, разрешается ли в исламе разрушать античные артефакты и усыпальницы. Многие исламские богословы заявляют, что, когда Исламское Государство разрушает статуи и усыпальницы, они идут против учения ислама. Тогда, давайте взглянем на то, что самые уважаемые исламские источники говорят нам по этому поводу. Это видео является последним эпизодом из серий видео, в которых рассматриваются действия группы боевиков Исламского государства, также производится сравнение их действий с учениями исламской веры, на основе честного прочтения Корана, его интерпретаций крупными авторитетными мусульманскими учеными; хадисов (изречения Мухаммеда) и других исламских источников. Источники информации в видео: Хадис, в котором Мухаммед говорит, что он пришел, чтобы разбивать идолы. На русском: https://isnad.link/book/riyadh-as-salikhin/glava-40-o-pochtitelnosti-i-horoshem-otnoshenii-k-roditelyam-i-o-podderzhanii-rodstvennyh-svyazej/335-tyotka-so-storony-materi-zanimaet-takoe-zhe-polozhenie-kak-i-mat На арабском и английском: http://www.sunnah.com/muslim/6/358 Хадис, в котором Мухаммед разбил идолы в Каабе после покорения Мекки На русском: https://isnad.link/book/sahih-al-buhari/65-kniga-tolkovaniya-korana-hadisy-4473-4977/17-sura-al-isra/12-glava-ayat-skazhi-yavilas-istina-i-sginula-lozh-voistinu-lozh-obrechena-na-pogibel На арабском и английском: http://www.sunnah.com/bukhari/64/320 Хадис, в котором Мухаммед говорит, что Аллах подвергнет «создателей изображений» (художников) наиболее тяжким мукам. На русском: https://isnad.link/book/riyadh-as-salikhin/kniga-o-zapretnyh-delah/glava-305-o-zapreshenii-izobrazhat-zhivotnyh-na-kovre-ili-kamne-ili-odezhde-ili-dirheme-ili-dinare-ili-podushke-ili-prochih-veshah-o-zapreshenii-nanosit-izobrazheniya-na-stenu-potolok-zanavesku-chalmu-odezhdu-i-tomu-podobnye-veshi-a-takzhe-o-velenii-unichtozhat-izobrazheniya/1682-poistine-iz-vseh-lyudej-naibolee-tyazhkim-mukam-v-den-voskreseniya-podvergnutsya-sozdayushie-izobrazheniya На арабском и английском: http://www.sunnah.com/bukhari/77/166 Хадис, в котором говорится, что ангелы не войдут в дом, в котором есть изображения или собаки. На русском: https://isnad.link/book/riyadh-as-salikhin/kniga-o-zapretnyh-delah/glava-305-o-zapreshenii-izobrazhat-zhivotnyh-na-kovre-ili-kamne-ili-odezhde-ili-dirheme-ili-dinare-ili-podushke-ili-prochih-veshah-o-zapreshenii-nanosit-izobrazheniya-na-stenu-potolok-zanavesku-chalmu-odezhdu-i-tomu-podobnye-veshi-a-takzhe-o-velenii-unichtozhat-izobrazheniya/1684-angely-ne-vhodyat-v-takoj-dom-gde-est-sobaka-ili-izobrazhenie На арабском и английском: http://www.sunnah.com/bukhari/59/128 Хадис, в котором Мухаммед приказал мусульманам убивать черных собачек (щеночков) ☹ На русском: https://isnad.link/book/sunan-abu-dauda/11-kniga-ohoty-hadisy-2844-2861/1-glava-o-priobretenii-sobak-dlya-ohoty-i-drugih-celej На арабском и английском: http://www.sunnah.com/bukhari/59/129 [Арабский] В книге Ахбар аль-Заман под авторством Али аль-Масуди (Akhbar al-Zaman by Ali al-Masoudi), стр.138 рассказывается о халифе, который попробовал разрушить пирамид, но неудачно. (и слава богу!) 😊 https://archive.org/details/Akhbar_823/page/n151/mode/2up?view=theater [Арабский] Египетский историк Таки-альдин аль-Макризи, том 1, стр.123 (страница 392 в формате веб-страницы) рассказывает историю о мусульманине-суфии, который попробовал уничтожить Сфинкс, но только смог удалить он у статуи. (Жаль, лучше бы себе нос удалил). https://ia801408.us.archive.org/2/items/kitbalmawiwaalit01maqruoft/kitbalmawiwaalit01maqruoft_bw.pdf (не открывается) Хадис, в котором говорится, что старые статуи во времена Нуха (Ноя) были позабыта, но потом им вновь стали поклоняться. Таким образом, здесь дается совет, что идолы должны быть уничтожены, даже если никто не поклоняется им в данный момент. На русском: https://isnad.link/book/sahih-al-buhari/65-kniga-tolkovaniya-korana-hadisy-4473-4977/71-sura-nuh/1-glava-ayat-vadda-suvy-jagusa-jauka На английском: http://www.sunnah.com/urn/182570 Хадис, где Али цитирует Мохаммеда, который сказал ему, что мусульманам следует уничтожать все изображения и сровнять все могилы с землей. На русском: https://isnad.link/book/sunan-abu-dauda/15-kniga-pohoron-hadisy-3089-3241/72-glava-o-sravnivanii-mogil-s-zemlyoj На арабском и английском: http://www.sunnah.com/muslim/11/120 Хадис, в котором Мухаммед запретил строить что-либо над могилами. На русском: https://isnad.link/book/sunan-abu-dauda/15-kniga-pohoron-hadisy-3089-3241/76-glava-o-postrojkah-na-mogile На арабском и английском: http://www.sunnah.com/tirmidhi/10/88 [Арабский] Том 32 Энциклопедии по Юриспруденции, стр. 248-249, в котором говорится о максимальной разрешенной высоте насыпи с песком над могилой. https://ia802607.us.archive.org/15/items/mawsoat_fikh_pdfbook_ara/mfk32.pdf Спасибо за просмотр!

Keywords
islamisistomb destruction
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