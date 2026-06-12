Αντί της Κορώνας

Σε αυτό το βίντεο, ο Helmut Pilhar εξετάζει την λεγόμενη κρίση του Κορωνοϊού από την οπτική γωνία των 5 Βιολογικών Νόμων της Φύσης, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του 4ου Βιολογικού Νόμου, ο οποίος περιγράφει τον ρόλο των μικροβίων στη φύση. Επίσης, ασχολείται με τα αξιώματα του Koch και εξηγεί γιατί δεν υπάρχουν ιοί που προκαλούν ασθένειες.





Γερμανική Θεραπευτική (Germanische Heilkunde®) – Σύντομη περιγραφή:

Η Γερμανική Θεραπευτική, που ανακαλύφθηκε το 1981 από τον Dr. Ryke Geerd Hamer, περιγράφει την ακριβή σύνδεση μεταξύ ψυχής, εγκεφάλου και οργάνων. Κάθε λεγόμενη ασθένεια προκύπτει μονοαιτιακά με ένα Σύνδρομο Dirk Hamer (DHS) – δηλαδή, με ένα εξαιρετικά σοβαρό, εξαιρετικά οξύ και δραματικό, απομονωτικό βιολογικό συγκρουσιακό σοκ, που αιφνιδιάζει το άτομο. Με το DHS, ξεκινά ένα Σημαίνον Βιολογικό Ειδικό Πρόγραμμα (SBS), το οποίο βοηθά το άτομο να αντιμετωπίσει βιολογικά τη βιωμένη σύγκρουση. Η λεγόμενη ασθένεια δεν αποτελεί κάποιο λάθος της φύσης, αλλά μέρος μιας ουσιαστικής διαδικασίας που μπορεί να γίνει κατανοητή από μια εξελικτική οπτική γωνία.

Το "thumbnail" πάρθηκε (κατ' εξαίρεση) από εδώ: www.youtube.com/watch?v=S_XvTq4IWR4





Ο Χέλμουτ Πίλχαρ ήταν διπλωματούχος μηχανικός υπολογιστών και ένας από τους πέντε γνωστούς εκπαιδευτές στην θεωρία της Γερμανικής Θεραπευτικής που ήταν πιστοποιημένοι από τον Δρ. Χάμερ.

Παρέδιδε σεμινάρια για την Γερμανική Θεραπευτική του Δρ. Χάμερ σε διάφορες χώρες, αλλά και διαδικτυακά σε κάθε ενδιαφερόμενο (στην γερμανική γλώσσα).

Στην ιστοσελίδα του διατίθενται τα βιβλία (στα γερμανικά) και οι επιστημονικοί ιατρικοί πίνακες (σε αγγλικά και γερμανικά) του Δρ. Χάμερ, στους οποίους αντιστοιχίζεται η σχέση συγκρούσεων-οργάνων.

Ο Χέλμουτ Πίλχαρ απεβίωσε στα τέλη Αυγούστου του 2022. Στο επόμενο διάστημα θα καταβληθεί προσπάθεια να δημιουργηθεί βίντεο με τα ενδιαφέροντα γεγονότα που προηγήθηκαν, τα οποία και οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Σήμερα η Γερμανική Θεραπευτική συνεχίζει να διδάσκεται και να διαδίδεται σε εντατικότερους ρυθμούς. Για περισσότερες πληροφορίες: www.germanische-heilkunde.at





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