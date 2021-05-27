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#3 - DIEU ANNONCE CE QUI APPROCHE!
Shofar Teruah
Shofar Teruah
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240 views • May 27, 2021
31 mars 2021. Message de YHWH à Son serviteur Alain Lepage
Texte imprimable ici : https://drive.google.com/file/d/1KSMq_PY9-FfZWtfPok90zPwzjt1RhaJd/view?usp=sharing

Message annonçant ce qui nous attend en 2021.
Petit résumé :
- Dieu annonce 2 choses importantes pour 2021 afin que nous soyons prêts à y faire face,
- Ses attentes : notre consécration pour revêtir notre armure de disciple-guerrier; des temps intenses avec LUI afin de recevoir Sa Présence, Sa Force, Sa Puissance afin de faire Ses œuvres et parler en Son Nom,
- 1ère chose à venir : le Mal va augmenter sur terre car approche la plus subtile tromperie jamais orchestrée par satan pour tromper Mes enfants,
- 2ème chose à venir : Ma Présence va augmenter, comme jamais auparavant, en Mes enfants qui la voudront,
- vous êtes Mes messagers pour propager / proclamer Mon Salut au monde,
- annoncez-le ! Vous êtes Mes témoins !
- parlez simplement, naturellement et amicalement de votre «témoignage» (Apoc 12.11),
- des signes / miracles accompagneront lorsque nécessaires,
- les gens chercheront le message et les prières enlevant la peur et le Mal en eux,
- ils voudront recevoir la vie éternelle avec Moi,
- auparavant, venez à MOI afin de recevoir Ma Présence ainsi que ce que vous aurez à dire / faire / donner en Mon Nom,
- chacun saura « quoi » faire car JE lui donnerai / dirai,
- soyez disponibles pour donner, et venez le plus souvent possible auprès de MOI afin de recevoir ce que vous aurez à donner,
- si tu te sens démuni(e) face à la tâche, alors tu seras Mon(Ma) meilleur(e) candidat(e) car tu ME laisseras déposer en toi tout ce que JE veux que tu donnes au monde.
Keywords
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