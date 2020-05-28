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Coronavirus : entretien avec le Pr. Raoult de l'IHU Méditerranée à Marseille
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0 view • May 28, 2020
Import YT 27 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=QtSwSODvKvI
Chaîne YT France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur : https://www.youtube.com/channel/UCMPnD8fhwPMk_9XsYfc96JQ
Dans un entretien exclusif accordé mercredi 27 mai à France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Pr. Didier Raoult, grand patron de l'IHU Méditerranée Infection, implanté à Marseille, revient sur les trois mois de polémique qui ont conduit à la suspension du traitement à l'hydroxychloroquine.
« Chaque médecin individuellement est en charge de ses patients. »
Etude du Lancet : « On ne sait pas d’ou viennent les malades, il n'y a pas le nom d’un seul hôpital. Ni le nom d’un médecin qui ait vu les malades. Comment se fait-il que dans une étude il y ait 8% de mortalité, et dans une autre (celle de l'IHU) 0% ? Ils ont franchit la ligne rouge en publiant des choses qui ne sont pas dignes. »
« Tous les pays du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) qui représentent plus de la moitié du monde utilisent le traitement à l'hydrochloroquine. »
« La reconnaissance que je cherche, c'est celle de mes patients. A Marseille, on a bénéficié d’une bienveillance et d'une chaleur extraordinaires. Ca nous fait du bien, c'est pour ça qu'on fait ce métier. »
Page de l'article avec la vidéo : https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/video-coronavirus-si-vous-ne-suscitez-pas-controverse-c-est-que-vous-ne-faites-rien-affirme-pr-raoult-1834238.html
Chaîne YT France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur : https://www.youtube.com/channel/UCMPnD8fhwPMk_9XsYfc96JQ
Dans un entretien exclusif accordé mercredi 27 mai à France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Pr. Didier Raoult, grand patron de l'IHU Méditerranée Infection, implanté à Marseille, revient sur les trois mois de polémique qui ont conduit à la suspension du traitement à l'hydroxychloroquine.
« Chaque médecin individuellement est en charge de ses patients. »
Etude du Lancet : « On ne sait pas d’ou viennent les malades, il n'y a pas le nom d’un seul hôpital. Ni le nom d’un médecin qui ait vu les malades. Comment se fait-il que dans une étude il y ait 8% de mortalité, et dans une autre (celle de l'IHU) 0% ? Ils ont franchit la ligne rouge en publiant des choses qui ne sont pas dignes. »
« Tous les pays du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) qui représentent plus de la moitié du monde utilisent le traitement à l'hydrochloroquine. »
« La reconnaissance que je cherche, c'est celle de mes patients. A Marseille, on a bénéficié d’une bienveillance et d'une chaleur extraordinaires. Ca nous fait du bien, c'est pour ça qu'on fait ce métier. »
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