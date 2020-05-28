BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Coronavirus : entretien avec le Pr. Raoult de l'IHU Méditerranée à Marseille
luciole
luciole
1084 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
0 view • May 28, 2020
Import YT 27 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=QtSwSODvKvI
Chaîne YT France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur : https://www.youtube.com/channel/UCMPnD8fhwPMk_9XsYfc96JQ

Dans un entretien exclusif accordé mercredi 27 mai à France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Pr. Didier Raoult, grand patron de l'IHU Méditerranée Infection, implanté à Marseille, revient sur les trois mois de polémique qui ont conduit à la suspension du traitement à l'hydroxychloroquine.

« Chaque médecin individuellement est en charge de ses patients. »

Etude du Lancet : « On ne sait pas d’ou viennent les malades, il n'y a pas le nom d’un seul hôpital. Ni le nom d’un médecin qui ait vu les malades. Comment se fait-il que dans une étude il y ait 8% de mortalité, et dans une autre (celle de l'IHU) 0% ? Ils ont franchit la ligne rouge en publiant des choses qui ne sont pas dignes. »

« Tous les pays du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) qui représentent plus de la moitié du monde utilisent le traitement à l'hydrochloroquine. »

« La reconnaissance que je cherche, c'est celle de mes patients. A Marseille, on a bénéficié d’une bienveillance et d'une chaleur extraordinaires. Ca nous fait du bien, c'est pour ça qu'on fait ce métier. »

Page de l'article avec la vidéo : https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/video-coronavirus-si-vous-ne-suscitez-pas-controverse-c-est-que-vous-ne-faites-rien-affirme-pr-raoult-1834238.html
Keywords
bricscovid19hydrochloroquinelancet falsification
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Study: Ultra-processed Meal Triggers Larger Insulin Response Than Matched Less-Processed Meal

Study: Ultra-processed Meal Triggers Larger Insulin Response Than Matched Less-Processed Meal

Coco Somers
Large Study Associates Regular Tea Drinking With Lower Vascular Disease Risk

Large Study Associates Regular Tea Drinking With Lower Vascular Disease Risk

Coco Somers
Resveratrol Supplement May Support Blood Sugar and Brain Health, Review Says

Resveratrol Supplement May Support Blood Sugar and Brain Health, Review Says

Coco Somers
Study Finds Plastic Tea Bags Release BPA and Plasticizers Into Brew

Study Finds Plastic Tea Bags Release BPA and Plasticizers Into Brew

Iva Greene
Taxpayer-funded school ingredients become ultra-processed junk food through government program

Taxpayer-funded school ingredients become ultra-processed junk food through government program

Willow Tohi
Five Low-Impact Exercises Recommended for Knee Pain

Five Low-Impact Exercises Recommended for Knee Pain

Petra Stone
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy