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** NOW PREMIERING: DRAG QUEEN STORY TIME ON PBS ** - Tucker Carlson – 20/May/2021
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249 views • May 21, 2021
** DRAG QUEENS ARE READING TO KIDS IN A PBS SHOW
** “LITTLE MISS HOT MESS” READING TO KIDS ON PBS
** WATCH ONLINE AT LETSLEARN.ORG
** PBS DRAG QUEEN SHOW AIMED AT KIDS 3 TO 8
** PBS SHILDREN’S SHOW FEATURES DRAG QUEEN “LITTLE HISS HOT MESS” SINGING, DANCING & READING TO KIDS
** “THE HIPS ON THE DRAG QUEEN GO SWISH, SWISH, SWISH” BOOK READ TO YOUNG KIDS IN PBS SHOW
** UNIVERSITY CARRYING OUT EXPERIMENTS ON FETUSES
** HORRIFIC EXPERIMENTS ON ABORTED BABIES AT THE UNIVERSITY OF PITTSBURGH
** PHOTOS OF HORRIFIC EXPERIMENTS ARE NOT SUITABLE FOR TELEVISION
** TAXPAYER-FUNDED EXPERIMENTS ON BABIES AT UNIVERSITY OF PITTSBURGH IS “MEDICAL RESEARCH”
** FAUCKI’S DEPT HELPED FUND HORRIFIC RESEARCH
** “DRAG QUEENS IN TRAING”: NYC DEPARTMENT OF EDUCATION CHILDREN”S SHOW FEATURES 12 MINUTES OF “LIL MISS HOT MESS” READING AND DANCING
Keywords
current eventsobamaclintondeep statetuckerpelosibidennadlerschiffchild abusepedophilesdrag queensschumershroyerwatersleepbs
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