Alle Elektroautos gefährden die Gesundheit

Norbert Heuser hat sich zum Ziel gesetzt, die Belastung durch elektromagnetische Felder auf Menschen für die menschliche Gesundheit. Autos haben meistens Bordcomputer und Elektrik, die schon Felder erzeugt. Seit es auch noch Elektroautos gibt, steigt die Belastung durch elektromagnetische Felder rasant und steil an. Alle Elektroautos sind deshalb für den menschlichen Körper schädlich. Viele Menschen sind sich dieser Tatsache einfach nicht bewusst.

Protect Pro mit seinem neuen Teil genannt CAR schützt vor den gefährlichen EMF Elektromagnetischen Felder. Jedoch noch wichtiger ist der Schutz von den chaotischen krankmachenden Torsionsfelder die durch die EMF erst entstehen. Dieses Feld schädigt den menschlichen Körper und somit die Gesundheit eines jeden. Dr. Scott Damanti bestätigt diesen Sachverhalt durch einen Test mit Kinesiologie, sein Spezialgebiet. Und er weist den vorher-nachher Effekt auf.

Norbert Heuser beweist dies durch das neue PROTECT PRO Messgerät. Dies weist wissenschaftlich das Chaos in dem Torsionsfeld nach und wie sich dieses durch den Einsatz das neue Teil CAR von PROTECT PRO harmonisiert. Und damit ist selbst das Elektroauto Auto nicht mehr schädlich.

Wer mehr wissen will, kann Norbert Heuser selbst kontaktieren:

Kontakt:

Norbert Heuser

https://verbesseredeinleben.info

Tel.: 03591 – 531 7440