Agua Toxica Envenena Reclusos
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – EspañolCheckmark Icon
14 views • 1 day ago

Mike Adams entrevista a Amanda McKnight y James White sobre las condiciones peligrosas en la prisión estatal de Montana, donde los reclusos están expuestos a agua contaminada con metales pesados como plomo, arsénico y asbesto. Amanda administra el grupo de Facebook “406 Revolutionized”, con más de 600 miembros y 1,000 seguidores, cuyo objetivo es exponer la corrupción judicial y penitenciaria.

James, periodista de investigación, destaca los problemas sistémicos más amplios detrás de la situación. Las pruebas del agua de la prisión revelan la presencia de E. coli, cloroformo y residuos de aguas negras, lo que ha provocado enfermedades como C. difficile entre los internos. Amanda colabora con diversos grupos de defensa y activismo para abordar esta crisis y buscar justicia para los prisioneros.

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home

montana bienestar veneno agua toxica
