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Kvällens galenskap 211016
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1 view • October 16, 2021
1. På fredagen höll den norska polisen pressträff om onsdagskvällens muslimska terrordåd utanför Oslo där fem personer sköts ihjäl med pilbåge. SVT direktsände, men periodvis utan ljud då man beslutat att de svenska TV-tittarna inte skulle få full information om det som inträffat. Islam får inte kritiseras i svenska kalifatet.
https://samnytt.se/svt-censurerade-norska-polisens-presstraff-om-muslimska-pilbagsmordet/
2. Sverige har åtagit sig att som nation realisera klimatmålen och Agenda 2030. Därför är Trafikverkets plan att trafiken ska minskas genom kraftigt höjda drivmedelspriser. Över 50 kronor per liter nämns i en rapport från 2020. Endast de rika har råd att åka bil.
https://www.vaken.se/trafikverkets-diesel-och-bensinpris-pa-50-kr-liter-foljer-agenda-2030/
3. Orbán: Föd fler barn i stället för att ta in invandrare från tredje världen
https://www.nyatider.nu/orban-fod-fler-barn-i-stallet-for-att-ta-in-invandrare-fran-tredje-varlden/
4. Den finska riksdagen har godkänt en lag som kräver coronapass för att få besöka vissa offentliga platser. Sannfinländarna och Kristdemokraterna röstade emot, skriver svenska Yle.
https://www.friatider.se/finland-infor-vaccinpass
5. Den brittiske parlamentsledamoten David Amess knivhöggs till döds när han mötte väljare i en kyrka i Essex på fredagen. Attacken utreds som ett islamistiskt terrordåd, uppger polisen. Den 25-årige man som greps på mordplatsen har häktats misstänkt för dådet. Han är brittisk medborgare med rötter i Somalia, uppger flera brittiska medier.
https://samtiden.nu/2021/10/politiker-ihjalhuggen-islamistiskt-motiv-utreds/
6. Den 11 oktober sände SVT "Fråga Doktorn" ett inslag med Matti Sällberg som har intressen i vaccinindustrin och som inte är läkare, där han fick uttala sig om riskerna med vaccin. Modernas vaccin har stoppats för personer födda 1991 och senare p.g.a. riskerna för hjärtmuskelinflammation. Matti Sällberg tonar ner riskerna och menar att hjärtinflammation är "tillfällig och övergående".
https://swebbtv.se/w/4wvHBt16yVBdjgwwXaa6QY
https://samnytt.se/svt-censurerade-norska-polisens-presstraff-om-muslimska-pilbagsmordet/
2. Sverige har åtagit sig att som nation realisera klimatmålen och Agenda 2030. Därför är Trafikverkets plan att trafiken ska minskas genom kraftigt höjda drivmedelspriser. Över 50 kronor per liter nämns i en rapport från 2020. Endast de rika har råd att åka bil.
https://www.vaken.se/trafikverkets-diesel-och-bensinpris-pa-50-kr-liter-foljer-agenda-2030/
3. Orbán: Föd fler barn i stället för att ta in invandrare från tredje världen
https://www.nyatider.nu/orban-fod-fler-barn-i-stallet-for-att-ta-in-invandrare-fran-tredje-varlden/
4. Den finska riksdagen har godkänt en lag som kräver coronapass för att få besöka vissa offentliga platser. Sannfinländarna och Kristdemokraterna röstade emot, skriver svenska Yle.
https://www.friatider.se/finland-infor-vaccinpass
5. Den brittiske parlamentsledamoten David Amess knivhöggs till döds när han mötte väljare i en kyrka i Essex på fredagen. Attacken utreds som ett islamistiskt terrordåd, uppger polisen. Den 25-årige man som greps på mordplatsen har häktats misstänkt för dådet. Han är brittisk medborgare med rötter i Somalia, uppger flera brittiska medier.
https://samtiden.nu/2021/10/politiker-ihjalhuggen-islamistiskt-motiv-utreds/
6. Den 11 oktober sände SVT "Fråga Doktorn" ett inslag med Matti Sällberg som har intressen i vaccinindustrin och som inte är läkare, där han fick uttala sig om riskerna med vaccin. Modernas vaccin har stoppats för personer födda 1991 och senare p.g.a. riskerna för hjärtmuskelinflammation. Matti Sällberg tonar ner riskerna och menar att hjärtinflammation är "tillfällig och övergående".
https://swebbtv.se/w/4wvHBt16yVBdjgwwXaa6QY
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