LIVE ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 14-09-2019 26η ΕΚΠΟΜΠΗ (ΑΝΝΟΥΝΑΚΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΣΙΔΑ)

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ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ?? Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΗΧΟ ΚΑΙ ... ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΆ ΑΛΛΑ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΞΙΖΕΙ!!!
26 η ΕΚΠΟΜΠΗ
ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ LIVE ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΓΝΩΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΤΗΝ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ, ΤΟΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ, ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ, ΤΗΝ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΥ ΒΙΩΜΑ, ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΡΟΜΠΕΡΤ ΤΕΜΠΛ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΕΙΡΙΟΣ, ΤΟΥΣ ΑΛΙΕΝ ΘΕΟΥΣ, ΑΝΝΟΥΝΑΚΙ, ΠΟΣΟΙ ΘΕΟΙ ΑΝΝΟΥΝΑΚΙ ΥΠΗΡΧΑΝ, ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ, ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΝΚΙ ΚΑΙ ΕΝΛΙΛ, ΑΝΟΥ, ΑΝΟΥΒΙΣ, ΣΕΙΡΙΟΣ, ΩΑΝΝΗΣ, ΙΣΙΔΑ/ΙΣΤΑΡ/ΙΝΑΝΝΑ, ΙΕΡΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, ΔΗΛΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Κ.Α.
Η LIVE ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΣΤΟ FACEBOOK ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ACADEMY OF INNER LIGHT
ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ: https://academyofinnerlight.blogspot.com/2019/09/live-reloaded14-09-2019.html
Η Κατερίνα Κωστάκη είναι ενορατική συγγραφέας, ποιήτρια
θεραπεύτρια, μέντορας, Blogger Youtuber και ομιλήτρια
στις Live εκπομπές της στην κλειστή ομάδα της στο FACEBOOK
(ACADEMY OF INNER LIGHT) (Κάθε Σάββατο στις 11 μμ).
& στο κανάλι της στο YOUTUBE με τίτλο "ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED"
Δημιουργός της Διεθνούς Διαδικτυακής Κοινότητας
ACADEMY OF INNER LIGHT.
Έχει εκδόσει 8 βιβλία, 5 ελληνικά και 3 αγγλικά, όλα διαθέσιμα στο AMAZON και άλλα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία.
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