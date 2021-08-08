Le Dr Peter McCULLOUGH interviewé par le Sénateur Ron JOHNSON - VF - HEALTH NEWS TRANSLATION - Sabine FAURE SA Mlle

Le Dr Peter McCULLOUGH détaille ici le traitement précoce à la maison de l'infection au COVID 19 un traitement qui bloque l'évolution et en fait une infection relativement facile à éradiquer lorsque traitée tout de suite.Il s'adresse à son gouvernement en la personne du Sénateur Ron JOHNSON, du fait que les recommandations actuelles de nombreuxgouvernements sont de...ne rien prescrire, ne rien faire, et de laisser le mal évoluer....Vous avez la possibilité de télécharger le Transcript en Français sur le site web de HEALTH NEWS TRANSLATION - Sabine FAURE SA Mlleen cliquant sur ce lien:ou sur la page web :