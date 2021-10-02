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02.10.2021. Народ Башкирии сломал… (Выпуск № 220 часть I (2)).
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4967 views • October 02, 2021
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Содержание:
00:54 Письмо слушателя. День России совпадает с днем рождения Рокфеллера.
01:58 Принудительная эвакуация. Как спастись, если поведут или отправят в лагеря эшелонами. Елена Фатова. https://www.youtube.com/watch?v=2-Y1teJEbKM.
09:47 Эвакуация! К чему готовится система?. https://www.youtube.com/watch?v=2-1XkzXeUMU
11:35 Письмо слушателя. Все страны получили такие машины для сжигания.
13:01 Шпионы-санитайзеры цифруют детей. Сбор биометрии пытались скрыть от родителей. https://www.youtube.com/watch?v=IGFU4DUWq9o.
20:56 ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ... В российские школы и вузы хотят ввести Росгвардию. https://3rm.info/main/86496-chto-i-trebovalos-dokazat-v-rossijskie-shkoly-i-vuzy-hotjat-vvesti-rosgvardiju.html.
21:32 Школьные расстрелы как инструмент трансформации школ и вузов в лагеря строгого режима. http://katyusha.org/view?id=17430.
22:08 Появилось видео ликвидации стрелка из Перми (fishki.net).
22:53 Родители 9-летней Алисы Тепляковой рассказали анекдот о ее учебе в МГУ. https://www.mk.ru/social/2021/09/23/roditeli-9letney-alisy-teplyakovoy-rasskazali-anekdot-o-ee-uchebe-v-mgu.html.
26:38 Защитой детей от родителей займется МВД. https://yandex.eu/turbo/kommersant.ru/s/doc/4997046?utm_medium=mobile&;utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVSF_predlozhili_vvesti_vremennye_mery_pozashhite_detej_priugroze_ikh_zhizni_vseme--d4ce2ae8159cc627183bcd7774e8dda8&utm_source=yxnews.
28:12 "Старец" Власий благословляет людей идти в Ад. https://www.youtube.com/watch?v=2FUTMMRPwLw.
31:41 Патриарх ПЕРЕПУТАЛ церковные праздники! https://www.youtube.com/watch?v=NdXMi5lG-gs.
36:30 ЖИДОВЛАСТЬ УКРАИНЫ ЗАЩИЩАЕТ СЕБЯ... Верховная Рада приняла закон о противодействии антисемитизму. https://3rm.info/main/86512-zhidovlast-ukrainy-zaschischaet-sebja-verhovnaja-rada-prinjala-zakon-o-protivodejstvii-antisemitizmu.html.
38:37 "Сначала гонения, потом война". Соль Земли. Фильм 6-й, вторая часть. Схиигумен Иероним Санаксарский. https://www.youtube.com/watch?v=kNRwZaWdBNY.
01:17:01 Опыт отказа от документов и уход на землю. Первый эшелон уже уехал. https://www.youtube.com/watch?v=dKJ7-dgt7uM.
01:26:55 Письмо слушателя. СВЕТ НЕ ИМЕЕТ ТЕНИ.
Сегодня мы поговорим о принудительной эвакуации, и о том, как ее избежать. Также поговорим о том, что уже берут биометрию не только у взрослых, но и у детей. Обсудим почему начали появляться «стрелки», и какие после их появления будут появляться правила и законы. Увидим «батюшку», который призывает к вакцинации, также узнаем, о том, что патриарх перепутал праздники. Послушаем схиигумена Иеронима Санаксарского. Также послушаем жизненный опыт отказа от документа, отказа от жизни в городе ради жизни в деревне.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:54 Письмо слушателя. День России совпадает с днем рождения Рокфеллера.
01:58 Принудительная эвакуация. Как спастись, если поведут или отправят в лагеря эшелонами. Елена Фатова. https://www.youtube.com/watch?v=2-Y1teJEbKM.
09:47 Эвакуация! К чему готовится система?. https://www.youtube.com/watch?v=2-1XkzXeUMU
11:35 Письмо слушателя. Все страны получили такие машины для сжигания.
13:01 Шпионы-санитайзеры цифруют детей. Сбор биометрии пытались скрыть от родителей. https://www.youtube.com/watch?v=IGFU4DUWq9o.
20:56 ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ... В российские школы и вузы хотят ввести Росгвардию. https://3rm.info/main/86496-chto-i-trebovalos-dokazat-v-rossijskie-shkoly-i-vuzy-hotjat-vvesti-rosgvardiju.html.
21:32 Школьные расстрелы как инструмент трансформации школ и вузов в лагеря строгого режима. http://katyusha.org/view?id=17430.
22:08 Появилось видео ликвидации стрелка из Перми (fishki.net).
22:53 Родители 9-летней Алисы Тепляковой рассказали анекдот о ее учебе в МГУ. https://www.mk.ru/social/2021/09/23/roditeli-9letney-alisy-teplyakovoy-rasskazali-anekdot-o-ee-uchebe-v-mgu.html.
26:38 Защитой детей от родителей займется МВД. https://yandex.eu/turbo/kommersant.ru/s/doc/4997046?utm_medium=mobile&;utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVSF_predlozhili_vvesti_vremennye_mery_pozashhite_detej_priugroze_ikh_zhizni_vseme--d4ce2ae8159cc627183bcd7774e8dda8&utm_source=yxnews.
28:12 "Старец" Власий благословляет людей идти в Ад. https://www.youtube.com/watch?v=2FUTMMRPwLw.
31:41 Патриарх ПЕРЕПУТАЛ церковные праздники! https://www.youtube.com/watch?v=NdXMi5lG-gs.
36:30 ЖИДОВЛАСТЬ УКРАИНЫ ЗАЩИЩАЕТ СЕБЯ... Верховная Рада приняла закон о противодействии антисемитизму. https://3rm.info/main/86512-zhidovlast-ukrainy-zaschischaet-sebja-verhovnaja-rada-prinjala-zakon-o-protivodejstvii-antisemitizmu.html.
38:37 "Сначала гонения, потом война". Соль Земли. Фильм 6-й, вторая часть. Схиигумен Иероним Санаксарский. https://www.youtube.com/watch?v=kNRwZaWdBNY.
01:17:01 Опыт отказа от документов и уход на землю. Первый эшелон уже уехал. https://www.youtube.com/watch?v=dKJ7-dgt7uM.
01:26:55 Письмо слушателя. СВЕТ НЕ ИМЕЕТ ТЕНИ.
Сегодня мы поговорим о принудительной эвакуации, и о том, как ее избежать. Также поговорим о том, что уже берут биометрию не только у взрослых, но и у детей. Обсудим почему начали появляться «стрелки», и какие после их появления будут появляться правила и законы. Увидим «батюшку», который призывает к вакцинации, также узнаем, о том, что патриарх перепутал праздники. Послушаем схиигумена Иеронима Санаксарского. Также послушаем жизненный опыт отказа от документа, отказа от жизни в городе ради жизни в деревне.
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