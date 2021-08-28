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Από πού κρίνετε ότι δεν έχω εμβολιαστεί Αγανακτισμένη νοσηλεύτρια vs Πέτσας στο MEGA 28821
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4 views • August 28, 2021
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Νοσηλεύτρια ισοπεδώνει τον Πέτσα σε ζωντανή μετάδοση στο Mega!
Δεν ήξερε από που να φύγει ο υπουργός!
Μέσα στο κανάλι – ναυαρχίδα της κυβέρνησης, ο υπουργός Στέλιος Πέτσας υπέστη ένα ιστορικό Βατερλώ.
Η υγειονομική λειτουργός Φωτεινή Καρυστινάκη ήταν πραγματικά καταπέλτης, παγώνοντας το στούντιο και τους δημοσιογράφους που φυσικά δεν περίμεναν τέτοια αντίδραση. «Έχουμε έναν πρωθυπουργό που μετράει στρέμματα και φέρετρα. Ε λοιπόν, 13.000 φέρετρα είναι στα δικά σας χέρια!» Δείτε το βίντεο από το 16´ και μετά.
Νοσηλεύτρια ισοπεδώνει τον Πέτσα σε ζωντανή μετάδοση στο Mega!
Δεν ήξερε από που να φύγει ο υπουργός!
Μέσα στο κανάλι – ναυαρχίδα της κυβέρνησης, ο υπουργός Στέλιος Πέτσας υπέστη ένα ιστορικό Βατερλώ.
Η υγειονομική λειτουργός Φωτεινή Καρυστινάκη ήταν πραγματικά καταπέλτης, παγώνοντας το στούντιο και τους δημοσιογράφους που φυσικά δεν περίμεναν τέτοια αντίδραση. «Έχουμε έναν πρωθυπουργό που μετράει στρέμματα και φέρετρα. Ε λοιπόν, 13.000 φέρετρα είναι στα δικά σας χέρια!» Δείτε το βίντεο από το 16´ και μετά.
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