Από πού κρίνετε ότι δεν έχω εμβολιαστεί Αγανακτισμένη νοσηλεύτρια vs Πέτσας στο MEGA 28821

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Νοσηλεύτρια ισοπεδώνει τον Πέτσα σε ζωντανή μετάδοση στο Mega!

Δεν ήξερε από που να φύγει ο υπουργός!

Μέσα στο κανάλι – ναυαρχίδα της κυβέρνησης, ο υπουργός Στέλιος Πέτσας υπέστη ένα ιστορικό Βατερλώ.



Η υγειονομική λειτουργός Φωτεινή Καρυστινάκη ήταν πραγματικά καταπέλτης, παγώνοντας το στούντιο και τους δημοσιογράφους που φυσικά δεν περίμεναν τέτοια αντίδραση. «Έχουμε έναν πρωθυπουργό που μετράει στρέμματα και φέρετρα. Ε λοιπόν, 13.000 φέρετρα είναι στα δικά σας χέρια!» Δείτε το βίντεο από το 16´ και μετά.