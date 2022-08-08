BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Журнашлюхи. Виктория ПреобРАженская
VictoriaRA
VictoriaRA
33 followers
Follow
2
Share
Report
119 views • August 08, 2022

Журнашлюхи. Виктория ПреобРАженская. Эссе. Читает Автор.

https://youtu.be/wjezfP4MaYM

Текст: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/zhurnashlyuh

«...Но СМИ — подручные «системы Зверь» — сделали всё возможное, чтобы Нас дискредитировать в глазах общественности. Помимо обмана шли в ход все возможные средства, и одно из них — запугивание. Ибо страх вводит человека в оцепенение, и тогда с ним можно сделать, что угодно. Именно на «Великом Белом Братстве» тоталитарная госмашина отработала приёмы по подавлению всякого инакомыслия. Сегодня этот метод уже разпространён на всех несогласных с «системой Зверь», против которой Матерь Мира Первой Возстала в начале 90-х»

(Виктория ПреобРАженская. «Журнашлюхи», 15.07.2022).


Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:

https://VictoriaRA.com

https://USMALOS.com

Telegram Канал «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

Удалённые цензурой Ютуба Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативной платформе https://www.brighteon.com/channels/victoriara

Keywords
messiahvaccinationspiritualitycontrolantichristpropheciesmaitreyacoronaviruskoronavirusmother of the worldgenocidluciferinchip vaccinemaria devi christosvictoria preobrazhenskayaprotection from chipizationmessiyananochipsnanotechnologiecancellation of cashdigital slaverydivine assistanceprotective prayerakmatchipping chip protection
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Trump posts map showing Canada, Greenland as part of U.S.

Trump posts map showing Canada, Greenland as part of U.S.

Douglas Harrington
European efforts to &#8220;bury&#8221; Trump&#8217;s Ukraine peace proposal reveal deep transatlantic rift, Lavrov says

European efforts to “bury” Trump’s Ukraine peace proposal reveal deep transatlantic rift, Lavrov says

Willow Tohi
Big Tech Backlash Emerges as Rare Bipartisan Common Ground

Big Tech Backlash Emerges as Rare Bipartisan Common Ground

Edison Reed
Russia Remains India&#8217;s Top Oil Supplier in August as Imports Decline

Russia Remains India’s Top Oil Supplier in August as Imports Decline

Garrison Vance
Chinese Rare-Earth Suppliers Halt U.S. Shipments, Sources Say

Chinese Rare-Earth Suppliers Halt U.S. Shipments, Sources Say

Sterling Ashworth
Drone Strike on Kyiv Security Service HQ Spurs Competing Blame

Drone Strike on Kyiv Security Service HQ Spurs Competing Blame

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy