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Журнашлюхи. Виктория ПреобРАженская. Эссе. Читает Автор.
https://youtu.be/wjezfP4MaYM
Текст: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/zhurnashlyuh
«...Но СМИ — подручные «системы Зверь» — сделали всё возможное, чтобы Нас дискредитировать в глазах общественности. Помимо обмана шли в ход все возможные средства, и одно из них — запугивание. Ибо страх вводит человека в оцепенение, и тогда с ним можно сделать, что угодно. Именно на «Великом Белом Братстве» тоталитарная госмашина отработала приёмы по подавлению всякого инакомыслия. Сегодня этот метод уже разпространён на всех несогласных с «системой Зверь», против которой Матерь Мира Первой Возстала в начале 90-х»
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Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
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