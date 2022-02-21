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18 #МАТРИЦА #СВЕТ #НАСТАВНИК #БОГ #Matrix #divinelight #mentor #God БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ НАСТАВНИКА
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12 views • February 21, 2022
Неофициальный перезалив с
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
Рассказываю что удалось выяснить за много сеансов на которых рассмотрели жизнь таких личностей как:
Фреди Меркьюри, Freddie Mercury Сатья Саи Баба, Sathya Sai Baba Николай Левашев
Владимир Пятибрат, Владимир Ленин, Владимир Мегре, Эдгар Кейси, Нострадамус, Петр Гаряев, Иосиф Сталин, Урсула Шептон, Вольф Мессинг, Леонардо да винчи, Leonardo di ser Piero da Vinci, Перельман, Владимир Николаевич S и Другие
а Именно как формируется матрица ее управление и воздействие на людей а так же как она проявляется и как себя продвигает.
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
Рассказываю что удалось выяснить за много сеансов на которых рассмотрели жизнь таких личностей как:
Фреди Меркьюри, Freddie Mercury Сатья Саи Баба, Sathya Sai Baba Николай Левашев
Владимир Пятибрат, Владимир Ленин, Владимир Мегре, Эдгар Кейси, Нострадамус, Петр Гаряев, Иосиф Сталин, Урсула Шептон, Вольф Мессинг, Леонардо да винчи, Leonardo di ser Piero da Vinci, Перельман, Владимир Николаевич S и Другие
а Именно как формируется матрица ее управление и воздействие на людей а так же как она проявляется и как себя продвигает.
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
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