Automatische Erzeugung von EPUB und PDF aus derselben HTML-Quelldatei

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Eine – wenn auch nicht die einzigste – reizvolle Option bei der Einrichtung automatisierter Aufbereitungs-Workflows ist die Unterstützung des „Single Source Publishing“-Prinzips, wo aus einer einzigen Quelldatei alle möglichen Zielformate generiert werden. Da nun mittlerweile die PDF-Erzeugung durch LaTeX via XSLT-Stylesheet möglich ist, soll dieses Video die automatische Generierung von EPUB2 und PDF aus derselben XHTML-Quelldatei demonstrieren.
Theoretischer Hintergrund 1: https://en.wikipedia.org/wiki/Single_source_publishing
Theoretischer Hintergrund 2: https://literatur.hasecke.com/news/self-publishing-tipps-single-source-rulez
Software: https://publishing-systems.org/index.php?lang=de