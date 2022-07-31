Automatische Erzeugung von EPUB und PDF aus derselben HTML-Quelldatei

Eine – wenn auch nicht die einzigste – reizvolle Option bei der Einrichtung automatisierter Aufbereitungs-Workflows ist die Unterstützung des „Single Source Publishing“-Prinzips, wo aus einer einzigen Quelldatei alle möglichen Zielformate generiert werden. Da nun mittlerweile die PDF-Erzeugung durch LaTeX via XSLT-Stylesheet möglich ist, soll dieses Video die automatische Generierung von EPUB2 und PDF aus derselben XHTML-Quelldatei demonstrieren.



Theoretischer Hintergrund 1: https://en.wikipedia.org/wiki/Single_source_publishing

Theoretischer Hintergrund 2: https://literatur.hasecke.com/news/self-publishing-tipps-single-source-rulez

Software: https://publishing-systems.org/index.php?lang=de