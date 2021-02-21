Professor Dolores Cahill - Δήλωση ΣΟΚ: Αυτοί που έκαναν το εμβόλιο m-RNA θα πεθάνουν ...

Μια προειδοποίηση που δεν πρέπει να αγνοήσουμε ...

Η Professor Dolores Cahill, αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Πρωτοβουλίας Καινοτόμων Φαρμάκων (ΙΜΙ), μιας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της βιομηχανίας φαρμάκων για την προώθηση νέων φαρμάκων, καθηγήτρια ιατρικής στο UCD (University College Dublin - Δουβλίνο) μετά από τις δηλώσεις αυτές που θα ακούσετε στο βίντεο, της ζητήθηκε να παραιτηθεί από την θέση της -πριν από έναν περίπου μήνα- διότι θεωρήθηκε πως αν ληφθούν κυριολεκτικά υπόψιν, τότε θα πανικοβληθεί ο κόσμος!

Η κυρία Cahill η οποία συμμετείχε ως επιστήμονας σε κορυφαίες επιστημονικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε τις εξής δηλώσεις, στο βίντεο που θα δείτε, το οποίο ενώ είχε εκατομμύρια θεάσεις, το YouTube το απέσυρε με συνοπτικές διαδικασίες:

«Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που έκαναν το εμβόλιο m-RNA θα πεθάνουν αυτόν τον Φεβρουάριο έως έναν χρόνο αργότερα ... οι μελέτες σε ζώα μάς απέδειξαν πως θα πεθάνουν σε ποσοστό έως 50%. Ειδικά έως και το 80% των ανθρώπων που είναι στην ηλικιακή ομάδα από 45 ετών έως και 80 ετών θα έχουν σοβαρές επιπλοκές υγείας η θα πεθάνουν».

«Αυτό που κάνει το εμβόλιο είναι να στήνει μία χρονική παγίδα στο ανοσοποιητικό σύστημα».

«Πρώτο σύμπτωμα είναι ή αίσθηση αναφυλαξίας, ακολουθεί αλλεργικό σόκ και το τρομερότερο είναι πως στην τελική φάση δεν θα έχεις αποκτήσει οποιαδήποτε ανοσία, όμως θα έχεις διεγείρει το ανοσοποιητικό σου σύστημα να επιτεθεί στον εαυτό σου, που έχει ουσιαστικά μετατρέψει σε έναν μεταλλαγμένο οργανισμό, τον οποίο αναγνωρίζει -σε κάθε σου κύτταρο όπου εγκαταστάθηκε το mRNA - ως εχθρό, με αποτέλεσμα το ανοσοποιητικό σου να σκοτώσει τα ίδια σου τα εσωτερικά όργανα ... ήπαρ, πνεύμονες, νεφρούς κ.λπ. και οι ασθενείς θα υποστούν σήψη και θα πεθάνουν σε μία εβδομάδα».