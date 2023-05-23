Pier Luigi Ighina: «Qué son las nubes», revelación. (Pier Luigi Ighina: «Cosa sono le nuvole», Rivelazioni). Descripción en castellano.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Pier Luigi Ighina: «Qué son las nubes», revelación. (Pier Luigi Ighina: «Cosa sono le nuvole»). Descripción en castellano.
Pier Luigi Ighina: «Cosa sono le nuvole», Rivelazioni («What are clouds», Disclosure).
En el presente vídeo, el inventor Pier Luigi Ighina (1908-2004), desde la finca que le fue cedida en Imola, concretamente en la zona interior de lo que es el circuito de carreras, lleva a cabo una explicación acerca de lo que son las nubes, y a través de unas hélices de helicóptero insertadas en el terreno, puesde consiguir tanto que se separen las nubes, como hacer llover en la finca.
Ighina nunca patentó sus inventos.
Duración: 5 minutos y 9 segundos. Idioma: italiano.
Para más información consultad el siguiente vídeo en italiano:
Pier Luigi Ighina - L'uomo delle nuvole.
https://odysee.com/@AICONFINIDELMONDO:6/Pier-Luigi-Ighina---L'uomo-delle-nuvole:e