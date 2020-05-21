Tuhatvuotisessa valtakunnassa ei uhrata eläinuhreja. Herran Jeesuksen iankaikkinen syntiuhri, Jeesuksen veri ja sovitustyö on täydellinen ja riittävä, niin ettei enää koskaan ole tarpeellista toistaa sen esikuvia (eläinuhreja), jotka olivat vain varjoja ja kumoutuivat iankaikkisesti Jeesuksen sovitustyön kautta, joka on esikuvien täyttymys. Täyttymys ei enää tuo esille esikuvaa ja varjoa, vaan poistaa ne. Tämän tähden Jeesuksen syntiuhri iankaikkisen käskyn ja asetuksen täyttymyksenä ja lain muutoksen kautta kumosi eläinuhrit, koska Herrassa Jeesuksessa on nyt iankaikkinen syntiuhri ja syntien sovitus.Linkkejä aihetta käsitteleviin opetuksiin: