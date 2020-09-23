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Allocution publique pour le retour à la liberté devant les Nations Unies à Genève | IDRISS ABERKANE
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Allocution publique pour le retour à la liberté devant les Nations Unies à Genève | IDRISS ABERKANE
16 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&;v=E8jpqND6GyQ&feature=emb_logo
Idriss J. Aberkane : https://www.youtube.com/channel/UCsBPtU4hJkWNQ4kA-IsxgKw
Allocution lors d'un rassemblement extraordinaire pour le retour à toutes les libertés publiques garanties par la Constitution. Le sujet de mon intervention portait sur l'Abus de Pouvoir, c'était un grand honneur pour moi que de lutter publiquement contre cette pratique immonde en défense des peuples Suisse et Français.
Nous vous prions de nous excuser pour la qualité sonore.
Allocution lors d'un rassemblement extraordinaire pour le retour à toutes les libertés publiques garanties par la Constitution. Le sujet de mon intervention portait sur l'Abus de Pouvoir, c'était un grand honneur pour moi que de lutter publiquement contre cette pratique immonde en défense des peuples Suisse et Français.
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👨🎓 MES FORMATIONS :
🎙 20 grandes Leçons de politique : https://www.mybebooda.com/pdv-promo-20-grandes-lecons-de-la-politique-pour-ameliorer-nos-decisions-et-nos-vies/?aff=cpgws3&;cpg=5b0d2d
🧠 La neuroergonomie : https://www.mybebooda.com/formation-liberez-votre-cerveau-avec-la-neuroergonomie-cpw/?aff=cpgws3&;cpg=5b0d2d
🌍 Géopolitique de la connaissance : https://www.mybebooda.com/geopolitique-de-la-connaissance-cours-en-ligne-par-idriss-aberkane-tarif-normal/?aff=cpgws3&;cpg=5b0d2d
Facebook : https://www.facebook.com/DoctorIdrissAberkane/
Twitter : https://twitter.com/idrissaberkane
Site : https://idrissaberkane.org/index.php/fr/
16 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&;v=E8jpqND6GyQ&feature=emb_logo
Idriss J. Aberkane : https://www.youtube.com/channel/UCsBPtU4hJkWNQ4kA-IsxgKw
Allocution lors d'un rassemblement extraordinaire pour le retour à toutes les libertés publiques garanties par la Constitution. Le sujet de mon intervention portait sur l'Abus de Pouvoir, c'était un grand honneur pour moi que de lutter publiquement contre cette pratique immonde en défense des peuples Suisse et Français.
Nous vous prions de nous excuser pour la qualité sonore.
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