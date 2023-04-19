How Does God See Us and Our Error? Does God Feel Love For Us When We Are Angry? Does He Feel Withdraw of Love from Us When We Are Angry? Is God Upset About That? God vs Parents, Give Up Regurgitation

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Original:https://youtu.be/Naw5PZFXsDQ
20111218 Relationship With God - The 'Way' P1
Cut:
31m17s - 42m07s
Website:
https://www.divinetruth.com
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“IT’S IMPOSSIBLE TO ACTUALLY THINK ABOUT WHAT SOMEBODY FEELS. YOU HAVE TO ACTUALLY FEEL WHAT SOMEBODY FEELS TO KNOW.”
@ 35m09s
“EVERY SINGLE TIME WE ARE ANGRY OR IN FEAR WE WITHDRAW OUR LOVE FROM EVERY SINGLE THING IN OUR ENVIRONMENT IN THAT MOMENT. LOVE IS NO LONGER PRESENT.”
@ 41m08s