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Μπορεί το εμβόλιο του COVID 19 να μας μεταλλάξει γενετικά? Ο Δρ Andrew Kaufman απαντά στο Reuters
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94 views • September 21, 2020
Συνέντευξη του Dr Andrew Kaufman με τον Spiro Skouras.
Αυτή είναι η δεύτερη συνέντευξη του δρ Κάουφμαν. Στην πρώτη συνέντευξη ο Spiro Skouras και ο Dr Kaufman μίλησαν για τον κορονοϊό, για τα τεστ και το εμβόλιο. Το Youtube “κατέβασε” το βίντεο μετά από λίγες μέρες. Επιπλέον , το Reuters δημοσίευσε ένα fact checking άρθρο, προσπαθώντας να διαψεύσει την επιστημονική εξήγηση του Dr Kaufman.
πληροφορίες βρίσκονται στο άρθρο του βίντεο:
https://oaskhths.blogspot.com/2020/09...
Αυτή είναι η δεύτερη συνέντευξη του δρ Κάουφμαν. Στην πρώτη συνέντευξη ο Spiro Skouras και ο Dr Kaufman μίλησαν για τον κορονοϊό, για τα τεστ και το εμβόλιο. Το Youtube “κατέβασε” το βίντεο μετά από λίγες μέρες. Επιπλέον , το Reuters δημοσίευσε ένα fact checking άρθρο, προσπαθώντας να διαψεύσει την επιστημονική εξήγηση του Dr Kaufman.
πληροφορίες βρίσκονται στο άρθρο του βίντεο:
https://oaskhths.blogspot.com/2020/09...
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