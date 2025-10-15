NUESTRA ACTUAL PROBLEMATICA SOCIAL FRENTE A NUESTRA PROPIA VIDA O MUERTE

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
NOS SOBRAN VERDADES POR DEFENDER, por lo tanto, NO podemos continuar errando y mintiendo. Dejemos de encubrir y justificar nuestros errores y mentiras, haciéndolo con más fraudes y más mentiras. Respecto a las imprecisiones y errores del informe de la biotecnóloga Diblasi y compañía, toda la verdad la cual casi nadie se atreve afrontar, defender y exponer. Resulta vergonzoso que este 31 de octubre se la haya convocado a Diblasi a relucir sus “verdades científicas” ante el Congreso de la Nación Argentina, haciéndolo incluso a sabiendas de lo erróneo y fraudulento que resulta ser su informe “científico”.
El Dr. Gastón Cornu Labat solicita a los organizadores y responsables del evento, que Diblasi sea inmediatamente retirada del mismo y en su reemplazo sea presentado la mayor parte del contenido del siguiente video. Irónicamente aseguramos luchar en contra de la corrupción y mentira del sistema académico y médico convencional, la política, poder judicial y medios masivos y, sin embargo, nos la pasamos, adictivamente, generando mentiras, negándolas, ocultándolas, disfrazándolas e incluso -incauta y fanáticamente- festejándolas. ¿a que se debe esto, a mediocridad, torpeza, estupidez, enfermedad mental, inseguridad personal, cobardía o mezquinó oportunismo?
No puede ser que estemos luchando contra poderosas y muy corruptas organizaciones internacionales e, internamente, NO nos animemos a desplumar con la verdad a cuatro gatos locos comandados por una delirante, falsa y oportunista pseudo luchadora y supuesta defensora de la verdad, la vida y la justicia. La problemática de la política sanitaria nacional, la pandemia del COVID 19 y próximas catastróficas pandemias ya pre anunciadas, presentada bajo la perspectiva de la geopolítica internacional, las explotadoras agendas globalistas de control y los corruptos intereses impartidos por los diversos organismos y poderes supra nacionales.
EL ONU GATE, UN ESCANDALO MAS GRANDE QUE EL MISMO WATERGATE.
Este video contiene las principales partes (sin distorsionar ni sacar de contexto) correspondientes a un audio oculto realizado a una alta autoridad de la OPS/OMS de la Argentina. Así es como nos cuidan, protegen y velan por nuestra salud y vida nuestros gobernantes en complicidad con la OPS, OMS y la ONU.
Audio oculto obtenido el 5-3-24 en la OPS/OMS de Argentina (versión original sin edición) desnuda la corrupción que se cocina tras bambalinas en estas estructuras de poder globalistas supra nacionales.
Ver síntesis en texto y audio oculto completo de la OPS/OMS:
https://drive.google.com/file/d/1GXepOOpIoxP-N2rkbzu3yldNldXlRii4/view
Ver y descargar Modelo de Carta Intimatoria la cual fue entregada el 5-3-2024 ante la OPS/OMS en la Argentina y en otros 5 países americanos. Las mismas, nunca fueron respondidas:
OPS y OMS, Absténganse de Continuar Sus Agendas Genocidas https://drive.google.com/file/d/1DgW0pcVcsqdhH0159K3UR2SbASKon37c/view