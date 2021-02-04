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Donald J.Trump stellt Clinton's Verbrechen öffentlich
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AUF DIESEM KANAL BLEIBEN: https://www.brighteon.com/channels/awaker
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Das muss man gesehen haben, um am Großen Erwachen teilhaben zu können,
denn das wurde nie in Ihren Medien gesendet.
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
Am 20.10.2016 hielt Donald Trump eine Gala-Rede gegen seine Konkurrentin Hillary Clinton.
Diese Rede stand im Zeichen der humoristischen "Roast"-Tradition in den USA. Doch Trump brach die Regeln mit einigen sehr unangenehmen Wahrheiten über Clinton und die Medien.
Quelle: Hagen Grell
█▓▒░Donald [keltisch: Herrscher der Welt]
█▓▒░John [hebräisch: Die Gnade Gottes]
█▓▒░Trump [englisch: Posaune]
1.Korinther 15,51+52: „Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden; und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden.“
Quelle: Brummbär
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
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1.Korinther 15,51+52: „Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden; und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden.“
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