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Viktor Daniel Bodin: Er M.I.B.Denmark farlige? (Læs beskrivelsen)[16.03.2021]
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11 views • May 02, 2021
Note: Fed video. Men hvornår er NOK, rent faktisk NOK? - Jeg fik nok for mange år siden...
Og det pissr mig lidt af at I alle vader rundt med masker, stå for fanden frem med jeres ansigt så alle kan se hvem vi er.
Skjuler I jer for noget/nogle? Er I 'bange' for at stå frem offentlgt? [kyllinger]
Ikke 10 vilde heste vil kunne få mig til at have maske på, tag den for fanden af...
Præcist som jeg råbte til Nanna Fri da hun hold sin tale som kan ses her:
Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
Stå for fanden frem offentligt med jeres fjæs og for fortæl hvad der foregår i dette sataniske fascistiske sytem og ikke mindst hvad I selv har oplevet med dette syge 'demokrati', det er det vi mangler for at få folk 'vågnet op'.
Ikke en flok 'tøser' der render rundt og gemmer sig bag en maske... jeg kan komme med en liste (incl dokumentstion) på Politikere, offentlige 'menings danner', offentlige personer og ikke mindst 'uafhængige' medier der alle sudstiller sig selv som om de kæmper kampen for frihed, men når det kommer til stykket er de'bange' for at stå frem og fortælle hvad der foregår..
Det de 'tænker' mest på er deres egen personlige 'omdømme', deres egne 'økonomiske incitamenter' til at kæmpe denne kamp.
Alle i mine øjne en flok kollaboratøre og landforræddere... Fuck dem, jeg møder dem så godt som hver jeg jeg kommer til en Demo, samt de steder jeg færdes, vi kommer nemlig i samme 'miljø...
Det fortæller @Per Rye Dannerfjord igen noget om her i denne video:
"Frihedskæmper Per Rye Dannerfjord: Fårene skilles fra Bukkene! [22.04.2021]
Note: Jeg har selv mange gange beskrevet (incl personens navn) det som: "Her udstiller denne person sin egen person og sande agenda"
https://www.bitchute.com/video/sCvCPJkzzbD5/
Og hvordan går det med 'samarbejdet' med bl.a. Mads Palsvig, JFK21.dk og Flemming Blicker og deres 'følge'?
"SAMMEN ER VI STÆRKE" min bare røv - kan det nu 'undre' nogen at jeg gik 'solo' siden KV2017 hvor vi alle blev #rØvrendt?
Det viser jeg lidt om i min video fra d 1 maj 2021 i fælledparken København som snart kommer.
Mvh Kim Osbøl - Born [1964] and raised in Copenhagen Denmark, Freedom Fighter and Internet Warrior from #HadetsSange - and a product of the Danish welfare system [Satanic Facism].
Et par af mine kanaler:
https://www.facebook.com/kim.temp
https://twitter.com/Kim_Osboel
https://anonup.com/@Kim_Osboel
https://www.bitchute.com/channel/3YqC0mK7nzxz/
https://www.brighteon.com/channels/kimosboel
https://www.ourfreedomtube.com/@Kim_Osboel
https://www.ourfreedombits.com/@Kim_Osboel
https://www.ourfreedombook.com/Kim_Osboel
https://brandnewtube.com/@Kim_Osboel
https://www.minds.com/kim_osboel/
https://odysee.com/@Kim_Osb%C3%B8l:b
https://vimeo.com/user125251652
https://parler.com/profile/KimOsboel/
https://mewe.com/i/kimosb%C3%B8l
https://gab.com/Kim_Osboel
https://t.me/Kim_Osboel
https://awakeningincubator.com/members/kim_osboel/
[2017] http://www.k10.dk/showthread.php?t=35157
YouTube #2: https://www.youtube.com/channel/UCKcCEgl90IXxFewmCNsztgA/
rumble.com/user/Kim_Osboel (Deleted 17.03.2021 be the Satanist Rumble)
#danmarkvågner #frihedforDanmark #nokernok #deterikkenogetvileger #tropådet #cirkus #pandemi #covid_19 #corona #dervaretyndigtland #danmarkvågnerop #sammenhold #sammenkanviflyttebjerge #sammenervistærke #peace #world #freedom
Kilde:
"Friheds kæmpere Danmark - Er de farlige? "
22 views • Mar 16, 2021
Viktors Verden - 16 subscribers
https://youtu.be/7MeM1u02OpE
https://www.facebook.com/Eventpige/posts/3925809174143239
www.viktors-verden.dk
https://www.facebook.com/Eventpige/
Viktor Daniel Bodin: https://www.facebook.com/Stripviktor
https://twitter.com/stripperviktor
Og det pissr mig lidt af at I alle vader rundt med masker, stå for fanden frem med jeres ansigt så alle kan se hvem vi er.
Skjuler I jer for noget/nogle? Er I 'bange' for at stå frem offentlgt? [kyllinger]
Ikke 10 vilde heste vil kunne få mig til at have maske på, tag den for fanden af...
Præcist som jeg råbte til Nanna Fri da hun hold sin tale som kan ses her:
Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
Stå for fanden frem offentligt med jeres fjæs og for fortæl hvad der foregår i dette sataniske fascistiske sytem og ikke mindst hvad I selv har oplevet med dette syge 'demokrati', det er det vi mangler for at få folk 'vågnet op'.
Ikke en flok 'tøser' der render rundt og gemmer sig bag en maske... jeg kan komme med en liste (incl dokumentstion) på Politikere, offentlige 'menings danner', offentlige personer og ikke mindst 'uafhængige' medier der alle sudstiller sig selv som om de kæmper kampen for frihed, men når det kommer til stykket er de'bange' for at stå frem og fortælle hvad der foregår..
Det de 'tænker' mest på er deres egen personlige 'omdømme', deres egne 'økonomiske incitamenter' til at kæmpe denne kamp.
Alle i mine øjne en flok kollaboratøre og landforræddere... Fuck dem, jeg møder dem så godt som hver jeg jeg kommer til en Demo, samt de steder jeg færdes, vi kommer nemlig i samme 'miljø...
Det fortæller @Per Rye Dannerfjord igen noget om her i denne video:
"Frihedskæmper Per Rye Dannerfjord: Fårene skilles fra Bukkene! [22.04.2021]
Note: Jeg har selv mange gange beskrevet (incl personens navn) det som: "Her udstiller denne person sin egen person og sande agenda"
https://www.bitchute.com/video/sCvCPJkzzbD5/
Og hvordan går det med 'samarbejdet' med bl.a. Mads Palsvig, JFK21.dk og Flemming Blicker og deres 'følge'?
"SAMMEN ER VI STÆRKE" min bare røv - kan det nu 'undre' nogen at jeg gik 'solo' siden KV2017 hvor vi alle blev #rØvrendt?
Det viser jeg lidt om i min video fra d 1 maj 2021 i fælledparken København som snart kommer.
Mvh Kim Osbøl - Born [1964] and raised in Copenhagen Denmark, Freedom Fighter and Internet Warrior from #HadetsSange - and a product of the Danish welfare system [Satanic Facism].
Et par af mine kanaler:
https://www.facebook.com/kim.temp
https://twitter.com/Kim_Osboel
https://anonup.com/@Kim_Osboel
https://www.bitchute.com/channel/3YqC0mK7nzxz/
https://www.brighteon.com/channels/kimosboel
https://www.ourfreedomtube.com/@Kim_Osboel
https://www.ourfreedombits.com/@Kim_Osboel
https://www.ourfreedombook.com/Kim_Osboel
https://brandnewtube.com/@Kim_Osboel
https://www.minds.com/kim_osboel/
https://odysee.com/@Kim_Osb%C3%B8l:b
https://vimeo.com/user125251652
https://parler.com/profile/KimOsboel/
https://mewe.com/i/kimosb%C3%B8l
https://gab.com/Kim_Osboel
https://t.me/Kim_Osboel
https://awakeningincubator.com/members/kim_osboel/
[2017] http://www.k10.dk/showthread.php?t=35157
YouTube #2: https://www.youtube.com/channel/UCKcCEgl90IXxFewmCNsztgA/
rumble.com/user/Kim_Osboel (Deleted 17.03.2021 be the Satanist Rumble)
#danmarkvågner #frihedforDanmark #nokernok #deterikkenogetvileger #tropådet #cirkus #pandemi #covid_19 #corona #dervaretyndigtland #danmarkvågnerop #sammenhold #sammenkanviflyttebjerge #sammenervistærke #peace #world #freedom
Kilde:
"Friheds kæmpere Danmark - Er de farlige? "
22 views • Mar 16, 2021
Viktors Verden - 16 subscribers
https://youtu.be/7MeM1u02OpE
https://www.facebook.com/Eventpige/posts/3925809174143239
www.viktors-verden.dk
https://www.facebook.com/Eventpige/
Viktor Daniel Bodin: https://www.facebook.com/Stripviktor
https://twitter.com/stripperviktor
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