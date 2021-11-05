BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Faux Départ #3 : “BRAIN : Les 5 points d’un consentement libre et éclairé”
luciole
luciole
1084 followers
Follow
0
Share
Report
0 view • November 05, 2021
5 novembre 2021 : https://emakrusi.com/video/faux-depart-3-brain-les-5-points-dun-consentement-libre-et-eclaire/
Site officiel Ema Krusi : https://emakrusi.com

Qui détient l’autorité ?

Découvrez la méthode BRAIN ! « Je ne suis plus capable d’être gentille ! »

Être souverain ne s’apprend pas à l’école ! Pour être souverain, il faut du discernement. Découvrez dans cet épisode la méthode BRAIN expliquée par Julie Bonapace et son témoignage sur son expérience comme ancienne représentante pour la société Pfizer.

Naissances et médecine : main mise sur l’humanité Découvrez dans cette émission à quel point la médicalisation des accouchements a pris le dessus sur le bon sens et la nature. Sous prétexte que “parfois ça se passe mal”, alors on considère dès lors chaque maman en passe de donner la vie comme une personne malade, que l’on doit absolument hospitaliser pour que la venue au monde de son bébé se passe bien… Sauf qu’à trop vouloir en faire, au fil des décennies, l’immense majorité des gynécologues, obstétriciens ou personnel de maternité, s’est perdu dans un univers de protocoles, qui, lorsque l’on regarde avec un peu de recul, crée lui-même ces problèmes qu’il est censé éviter. Et ces mamans ne le comprenant pas, malgré des épisodes parfois catastrophiques dans les hôpitaux, finissent pas sortir en pensant naïvement : “heureusement que j’étais à l’hôpital, sinon ça se serait sûrement mal passé…”

Il est grand temps de redonner un peu de force, de courage et de connaissance aux mamans, et aux papas.

Méthode Bonapace pour les pros: Pour les pros : https://bonapace.com/fr/methode-bonapace-pour-les-pro/

Méthode Bonapace pour les parents: Pour les parents : https://bonapace.com/fr/methode-bonapace-pour-parents/

Méthode Bonapace pour les grands-parents: Pour les grands-parents : https://bonapace.com/fr/methode-bonapace-pour-grands-parents/

Site général: Méthode Bonapace : https://bonapace.com/
Keywords
autoritesouveraineteobscurantismelibre consentement eclairecoercition
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Inside the eight-figure plan to build data centers despite moratoriums

Inside the eight-figure plan to build data centers despite moratoriums

Lance D Johnson
Germany&#8217;s ruling coalition pushes to outlaw its biggest opposition party

Germany’s ruling coalition pushes to outlaw its biggest opposition party

Cassie B.
Iranian Flights to Turkiye, East Asia Continue Despite U.S.-Led Air Restrictions, Tehran Says

Iranian Flights to Turkiye, East Asia Continue Despite U.S.-Led Air Restrictions, Tehran Says

Belle Carter
Saudi Arabia Restarts East-West Pipeline, Bypassing Strait of Hormuz

Saudi Arabia Restarts East-West Pipeline, Bypassing Strait of Hormuz

Sterling Ashworth
Iran&#8217;s Parliament Fast-Tracks Bill to Withdraw Tehran From Non-Proliferation Treaty

Iran’s Parliament Fast-Tracks Bill to Withdraw Tehran From Non-Proliferation Treaty

Edison Reed
Netanyahu Defends Israel at UN as Delegates Walk Out; ICC Warrant Looms

Netanyahu Defends Israel at UN as Delegates Walk Out; ICC Warrant Looms

Belle Carter
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy