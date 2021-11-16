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КАРАнованный вирус 1950г - знаки и символы врага
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42 views • November 16, 2021
См.Полное видео:
https://ok.ru/video/2259074353734
https://vk.com/video-50790720_456267007
Друзья! Чтобы отменить ковид, каждый из вас должен максимально распространить это видео. Во все соцсети, аккаунты, мессенджеры, вручную своим друзьям и знакомым. Эти ваши действия как раз и будут реальными действиями бунтарского разума. Это - первый шаг к отмене ковида!
https://ok.ru/portalhick/video
https://vk.com/videos-50790720?section=album_48
https://ok.ru/video/2259074353734
https://vk.com/video-50790720_456267007
Друзья! Чтобы отменить ковид, каждый из вас должен максимально распространить это видео. Во все соцсети, аккаунты, мессенджеры, вручную своим друзьям и знакомым. Эти ваши действия как раз и будут реальными действиями бунтарского разума. Это - первый шаг к отмене ковида!
https://ok.ru/portalhick/video
https://vk.com/videos-50790720?section=album_48
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