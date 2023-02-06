Встреча с активом московского отделения «К-25» (часть 2) (04.02.23)

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Встреча с сохранившимся (с 2016 года) активом московского отделения «К-25» и дружественными организациями 4 февраля 2023 года, часть 2
00:00:00 – Про возможное весеннее наступление, мобилизованных и Вагнер
00:23:37 – О наступлении ВСУ на Запорожском направлении в ноябре
00:25:07 – Про отступление под Киевом и Харьковом
00:40:01 – Мотивация солдат на войне
00:42:19 – О возможности изменения формата боевых действий
00:45:55 – Об участии Европы и США в конфликте
00:52:17 – Об ориентирах на будущее в текущей ситуации
00:53:34 – Про отречение Николая II и Михаила от престола
01:06:36 – Сравнение ситуации в России в 1917 году и сейчас
01:13:36 – Про Кадырова Р.А. и его приоритеты
01:21:31 – О возможном возрождении России
01:26:58 – Про Шария