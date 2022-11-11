Ὁδοιπορικὸ στὴν Κύπρο τοῦ 4e: Συνομιλία μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο (2018)

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Ὁ π. Νικάνωρ Παπανικολάου τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ 4e στὸ 8ο ἐπεισόδιο τῆς σειρᾶς «Ὁδοιπορικὸ στὴν Κύπρο» ἐπισκέπτεται τὴν ἡμικατεχόμενη Ἱερὰ Μητρόπολη Μόρφου καὶ συνομιλεῖ μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο (Σεπτέμβριος 2018)
Ἐπιμέλεια – παρουσιάση: π. Νικάνωρ Παπανικολάου
Παραγωγή: 4e
Πηγή: GREEKTV4E