Ap Sa Dono Jahan Mein Nazar Aya Hi Nahi | Muhammad Irfan Zafar Qadri | Heart Touching Naat

Description:

Ap Sa Dono Jahan Mein Nazar Aya Hi Nahi

A beautiful and heart-touching Naat by Muhammad Irfan Zafar Qadri, filled with love and praise for the beloved Prophet Muhammad ﷺ.

Listen, share, and spread the message of love, devotion, and faith.





📿 Naat Reciter: Muhammad Irfan Zafar Qadri

🏫 Presented By: Jamia Saeedia Darul Quran





