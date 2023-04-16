Keep On Fighting (FTAOL - From Truth And Other Lies)

Wir haben aus dem Beitrag von Andreas das Musikvideo mit Untertiteln aufbereitet.





Anbei Andreas Worte dazu:

ODD ist nicht nur einer der besten Rapper unserer Zeit (der keine Millionen verdient), sondern ist auch ein Kämpfer der Wahrheit.

Seit Beginn 2016 hat er viele Phasen durchlaufen, und blieb niemals stehen.

Sein Verstand ist scharf, wie seine Liedtexte.

Welche wirkliche Inhalte haben und kein seichtes Gereime.

ODD ist kein Showman, er ist authentisch und hat das Herz am rechten Fleck.





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Viel Spaß damit!





Viele Grüße,

FTAOL-Mirror





Unsere Kanäle:

https://linktr.ee/fromtruthandotherlies





Musik:

ODD TV - Keep On Fighting

https://www.youtube.com/watch?v=mOnaSsbRuOA





Beitrag:

https://t.me/ftaolvideo/41