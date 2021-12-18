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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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"Смерть и осложнения после вакцины. (Это только небольшая часть того, что на самом деле вложено в эти «прививки»)".
См. «Поражающие факторы вакцинации» — https://cont.ws/@rairiy/2089394