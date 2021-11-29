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A Tip for Infinite Possibility Expansion!
Hinduism Now Global Press
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21 views • November 29, 2021
I WILL GIVE YOU SOME TIPS FOR INFINITE POSSIBILITY EXPANSION: ALL THE TIME BE LIKE A CHILD, HOW IT TRIES TO BE INVOLVED AND ACTIVE IN EVERYTHING... MORNING, JUMP AND MAKE YOUR OWN COFFEE, MAKE YOUR OWN TOOTH POWDER! GET THE NEEM STICK AND HARITAKI, CHARCOAL POWDER, SALT, MIX AND BRUSH!
LEARN TO PLUCK YOUR OWN FLOWERS AND DO PUJA. MORE AND MORE LET THINGS BECOME ALIVE, BUBBLY…!
MAKE GARLANDS. DON'T TELL, ‘I HAVE A BILLION DOLLAR BUSINESS, NO TIME TO MAKE GARLANDS. I WILL MAKE ENOUGH MONEY AND MAKE GOLD GARLAND FOR YOU SWAMIJI. LET ME BE INTELLIGENT AND SMART. I WILL MAKE A GOLDEN MALA. THAT IS MORE PRODUCTIVE FOR YOU AND KAILASA AND THE WORLD. INSTEAD OF MAKING A GARLAND SPENDING HALF AN HOUR, IN THAT SAME HALF AN HOUR, I WILL MAKE MILLION DOLLARS AND MAKE 100 KG GOLD AND MAKE A MALA FOR YOU.’ NO! I AM SAYING A CLEAR NO!
IF YOU SPEND HALF HOUR AND MAKE A GARLAND AND OFFER, THE KIND OF SPACE YOU WILL CARRY, YOU WILL MAKE BILLION DOLLAR DEAL INSTEAD OF MILLION DOLLAR DEAL! FIRST THINGS FIRST.
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