Thuis bij: lamlul Koops

Lamlul Koops is verbannen naar zijn smerige berghok

Geen beelden van de mistroostige vieze woonruimte dit keer want lamlul Tinus zit even in zijn berghok die tevens dus als studio wordt gebruikt.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat zijn doorgedraaide neukerdje hem apart heeft gezet, want tjonge jonge, wat een opgewonden standje, wat een grootmuil.

En dat is dan ook nog eens trots op zichzelf, wat gaat er dan allemaal in je om vraag ik me af, in wat voor wereld leef je dan.

Kinderen die vervelend zijn zet je even in de hoek, lamlul Tinus wordt in zijn berghok gegooid.

Zo zie je maar, eens een pauper, altijd een pauper.



Kijk eens hoe deze totaalidioot constant probeert om niet al te boos te worden. Het is slechts een kwestie van tijd voordat deze mafkees ontploft.

Je vraagt je soms af hoe dat eraan toegaat daar als de camera niet draait.

Het zal een kwestie van wederom tijd worden voordat deze gek ook een Yourietje gaat doen, alleen worden er dan geen kinderen uit huis gehaald maar zijn teergeliefde huisdiertjes.