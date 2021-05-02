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Læge Peter Geisling om SARS-CoV-2 corona influenza virus [29.04.2021]
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10 views • May 02, 2021
Michael Glazner -> MODSTAND NU FOR DANMARK 29 april 2021
"Peter Geisling om C19, hvor han forsøger at stoppe Corona hysteriet: "det er en influenza epidemi som vi kender, og den vil opføre sig som vi kender" - og fortsætter: "den ældre mand døde MED Corona, han døde IKKE af Corona"...
På et tidspunkt hvor verden er 3 måneder inde i den senere voldsomt opreklamerede i influenza epidemi - Der UDEN DOKUMENTATION blev reklameret op til at være en Pandemi, ...
TAK, ET VÆRE den fejlagtige PCR test, der viste ca 75% FLERE SMITTEDE/DØDE end der reelt var det korrekte smitte/dødstal...
ALLE tal for Corona var og er 75% for høje - Det har WHO og flere Europæiske domstole slået fast.
Derfor er Corona Pandemien IKKE en realitet, men kun hold igang ved en massiv censureret presse og sociale medier."
Kilde: https://www.facebook.com/groups/1354313848255312/permalink/1407028579650505/
https://www.facebook.com/100061178383792/videos/162106692505276/
"Peter Geisling om C19, hvor han forsøger at stoppe Corona hysteriet: "det er en influenza epidemi som vi kender, og den vil opføre sig som vi kender" - og fortsætter: "den ældre mand døde MED Corona, han døde IKKE af Corona"...
På et tidspunkt hvor verden er 3 måneder inde i den senere voldsomt opreklamerede i influenza epidemi - Der UDEN DOKUMENTATION blev reklameret op til at være en Pandemi, ...
TAK, ET VÆRE den fejlagtige PCR test, der viste ca 75% FLERE SMITTEDE/DØDE end der reelt var det korrekte smitte/dødstal...
ALLE tal for Corona var og er 75% for høje - Det har WHO og flere Europæiske domstole slået fast.
Derfor er Corona Pandemien IKKE en realitet, men kun hold igang ved en massiv censureret presse og sociale medier."
Kilde: https://www.facebook.com/groups/1354313848255312/permalink/1407028579650505/
https://www.facebook.com/100061178383792/videos/162106692505276/
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