BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Læge Peter Geisling om SARS-CoV-2 corona influenza virus [29.04.2021]
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
1569 followers
Follow
0
Share
Report
10 views • May 02, 2021
Michael Glazner -> MODSTAND NU FOR DANMARK 29 april 2021
"Peter Geisling om C19, hvor han forsøger at stoppe Corona hysteriet: "det er en influenza epidemi som vi kender, og den vil opføre sig som vi kender" - og fortsætter: "den ældre mand døde MED Corona, han døde IKKE af Corona"...

På et tidspunkt hvor verden er 3 måneder inde i den senere voldsomt opreklamerede i influenza epidemi - Der UDEN DOKUMENTATION blev reklameret op til at være en Pandemi, ...

TAK, ET VÆRE den fejlagtige PCR test, der viste ca 75% FLERE SMITTEDE/DØDE end der reelt var det korrekte smitte/dødstal...

ALLE tal for Corona var og er 75% for høje - Det har WHO og flere Europæiske domstole slået fast.

Derfor er Corona Pandemien IKKE en realitet, men kun hold igang ved en massiv censureret presse og sociale medier."

Kilde: https://www.facebook.com/groups/1354313848255312/permalink/1407028579650505/
https://www.facebook.com/100061178383792/videos/162106692505276/
Keywords
freedompedophiliasatanismdeepstatefascism
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
The Vaccine Deception and the Medicine of Light

The Vaccine Deception and the Medicine of Light

Mike Adams
Hidden threat: North Carolina textile plant released millions of times the EPA limit for &#8220;forever chemicals&#8221;—and lawmakers did nothing

Hidden threat: North Carolina textile plant released millions of times the EPA limit for “forever chemicals”—and lawmakers did nothing

Willow Tohi
&#8220;Vaccine Education for Mama Bears&#8221; on BrightU: When parenting choices collide with medical authority

“Vaccine Education for Mama Bears” on BrightU: When parenting choices collide with medical authority

Belle Carter
Oncotarget Study Reports Natural Compound Shows Anticancer Activity in Preclinical Models

Oncotarget Study Reports Natural Compound Shows Anticancer Activity in Preclinical Models

Morgan S. Verity
The Greek vs. regular yogurt debate: A nutritional showdown for health-conscious consumers

The Greek vs. regular yogurt debate: A nutritional showdown for health-conscious consumers

Willow Tohi
Saffron: The golden spice of wellness and culinary delight

Saffron: The golden spice of wellness and culinary delight

Ava Grace
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy